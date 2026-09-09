Kremlinul consideră Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, drept o „locație preferată” pentru reluarea negocierilor directe privind soluționarea conflictului din Ucraina, susține consilierul lui Vladimir Putin pentru afaceri internaționale, Iuri Ușakov.

Orașul Abu Dhabi a găzduit, la începutul acestui an, două runde de negocieri trilaterale SUA - Ucraina - Rusia: pe 23 - 24 ianuarie și pe 4-5 februarie. O a treia rundă de negocieri a avut loc pe 17-18 februarie, la Geneva, dar fără a se ajunge la vreun acord. Apoi negocierile s-au oprit în urma declanșării operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury” împotriva regimului din Iran, pe 28 februarie.

Președintele american Donald Trump dă semnale că vrea să reia negocierile de pace în Ucraina. Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a dus la Moscova pe 26 august și s-ar fi întâlnit cu șefii serviciilor secrete rusești. Ulterior, pe 5 septembrie, la Moscova au ajuns emisarii președintelui SUA, și anume bunul său prieten Steve Witkoff și ginerele său Jared Kushner. A doua zi, emisarii americani s-au deplasat la Kiev.

Steve Witkoff și Jared Kushner au fost primiți atât de liderul rus Vladimir Putin, cât și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Dacă Putin i-a făcut să aștepte timp de câteva ore și i-a primit abia seara la Kremlin, Zelenski i-a întâmpinat imediat ce au fost aduși de la Gara Centrală din Kiev și s-a plimbat cu ei prin centrul capitalei Ucrainei înainte de a purta discuțiile, care au implicat inclusiv trei consilieri de securitate din Europa.

Miza principală declarată de Trump este „reluarea negocierilor trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite, cu scopul de a găsi o soluție diplomatică la conflict”. Acest demers vine în contextul apropierii alegerilor de la mijloc de mandat din Statele Unite, programate pe 3 noiembrie și pe care republicanii președintelui Trump riscă să le piardă.

La rândul lui, Putin are alegeri legislative pe 18-20 septembrie. Dacă liderul rus nu are emoții în privința acestui scrutin - în condițiile în care i-a eliminat din cursă și pe noii critici ai războiului și ai regimului său -, totuși el mizează pe asigurarea calmului și pe îndepărtarea temerilor legate de la posibilitatea unei noi mobilizări după alegeri. Prin urmare, Putin sugerează că este deschis negocierilor, dar nu arată că este dispus să facă pași concreți, care ar consta în primul rând în compromisuri.

Tot ce face Kremlinul în prezent este să întrețină iluzia diplomației, cel puțin până la alegerile legislative din Rusia. În această ordine de idei, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov susține că Moscova „rămâne în contact” cu Washingtonul și că „speră că aceste negocieri se vor relua în viitorul apropiat”, în timp ce Iuri Ușakov spune într-un interviu acordat pentru publicația Vesti că regimul de la Moscova are o locație „preferată” pentru discuții cu SUA și Ucraina, și anume Abu Dhabi.