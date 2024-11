Ieri s-a aflat cauza morții lui Silviu Prigoană. „Cauza morții e certă, cardiacă. Este vorba de un infarct”, susțin surse apropiate medicilor legiști din Brașov, cei care au făcut autopsia. Tot ieri, trupul neînsuflețit al afaceristului a fost ridicat de familie de la Medicina legală din Brașov și, conform unui apropiat al familiei, mașina mortuară a trecut prin trei locuri din Brașov de care regretatul afacerist era atașat.

Despre locul și ziua înmormântării lui Silviu Prigoană, familia lui nu a făcut niciun anunț oficial, însă Gabriela Lucuțar, cea care se ocupă de înmormântarea omului de afaceri, a ieșit public și a dezvăluit că acesta a lăsat o listă de dorințe și toate vor fi respectate.

Silviu Prigoană nu va fi incinerat

„Nu va fi incinerat, cum se spune, eu mă ocup de înmormântarea lui Silviu Prigoană, m-am ocupat și de cea a tatălui său. Noi eram și buni prieteni, discutam și despre înmormântarea lui, dar nu credeam că va fi atât de repede, era încă foarte tânăr.

Avea un suflet de aur, a fost unul dintre oamenii pe care i-am apreciat. Mi-a lăsat o listă cu dorințele sale, pe care i le voi îndeplini. Eu îi mai ziceam: Când veți muri, voi fi babă în baston! Râdea atunci, și el credea că va trăi mult.

El avea mai multe locuri de veci, în mai multe cimitire, familia urmează să decidă în care va fi înmormântat. Nu am voie să dezvălui detalii despre locul și ziua înmormântării, am un contract de confidențialitate, în acest sens, cu fiii lui Silviu Prigoană”, a declarat Gabriela Lucuțar pentru Click.

Totodată, Gabriela Lucuțar a mai dezvăluit că a văzut trupul neînsuflețit al lui Silviu Prigoană. „A avut o moarte ușoară, nu a suferit. L-am văzut mort, are un chip atât de senin, luminos. Dumnezeu l-a vrut lângă el, pentru că a fost un om tare bun, am ținut mult la el. Decesul lui a fost un șoc pentru toată lumea!”, a mai spus patroana firmei de pompe funebre.

Acum, familia va decide când va fi înmormântarea lui Silviu Prigoană, fiul Honorius având două variante. „Eu am un contract. Sunt anumite dorințe lăsate de Silviu Prigoană. Puneți-vă în locul meu. Eu îmi fac meseria. Încă nu s-au decis când va fi înmormântarea. Au două variante și nu știu ce să aleagă. Nu știu absolut nimic (n.r. – dacă va fi o slujbă la biserică). Nu sunt planuri ascunse, doar se respectă dorințele lor”, a mai zis Gabriela Lucuțar la Antena Stars.

Silviu Prigoană: „La etajul doi mă duc, sub tata! Sunt pregătit să mor”

În ultimul podcast la care a fost, la Bursucu, Silviu Prigoană a făcut multe dezvăluiri, însă des era întrerupt de o tuse puternică. „Îmi cer scuze, sunt puțin lovit de răceală”, a spus omul de afaceri.

Silviu Prigoană a declarat și că el are deja pregătit locul lângă tatăl său, la Cimitirul Evanghelic Lutheran de lângă Bellu. „Sunt pregătit să mor. Am luat loc de veci acum 30 de ani. Eu merg la etajul 2, iar tata e la trei! Sub el merg! Am un loc de veci de ți-e mai mare dragul să fi mort!

Am șase locuri de parcare cu sicrie și 24 de urne. Tata e la etajul trei pe o parte, eu voi fi la 2. Dar eu totuși tot vorbesc cu fi-miu să mă incinereze. E și fi-miu ăla mic îngropat acolo, dar el are un loc special făcut, un mozaic cu trei îngerași. Vreau s-o aduc si pe mama aici, că ea e la Cluj”, a declarat omul de afaceri în podcastul lui Adrian Cristea.

Silviu Prigoană, născut pe 22 decembrie 1963 în Gherla, județul Cluj, a fost un om de afaceri și politician cunoscut. Fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV, el a fost și acționar majoritar la Rosal Grup. Prigoană are patru copii și a deținut un mandat de deputat de București din partea PDL în legislatura 2008-2012.

