Rusia a bombardat companii americane în Ucraina, printre care Coca-Cola, PepsiCo, McDonalds și Oreo, iar Donald Trump tace: „Nu vedem nicio reacție”

În timp ce Donald Trump și administrația sa au intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, invocând prejudicii aduse consumatorilor americani, Casa Albă păstrează tăcerea în privința recentelor lovituri rusești care au vizat afaceri americane de pe teritoriul ucrainean.

Atacurile s-au intensificat

Federația Rusă și-a intensificat semnificativ în ultimele luni atacurile asupra spațiilor comerciale și unităților de producție legate de corporații americane, dar și asupra infrastructurii civile din Ucraina, relatează CNN și newscord.org.

Conform datelor oferite de Andy Hunder, președintele Camerei de Comerț Americane din Ucraina, rachetele și dronele rusești au avariat grav spații și facilități care aparțin unora dintre cele mai cunoscute branduri din SUA, printre care se numără Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's și brandul de biscuiți Oreo.

Deși Moscova a mai încercat și în trecut să descurajeze activitatea economică americană din regiune, intensitatea și frecvența bombardamentelor din ultimele luni nu se compară cu nimic din ce s-a văzut până acum, a explicat Andy Hunder într-o intervenție pentru postul de televiziune CNN.

Potrivit acestuia, amploarea și repetarea atacurilor din ultimele luni reprezintă o escaladare față de incidentele înregistrate anterior.

„Este o lovitură directă, cu drone și rachete, iar atacurile continuă. Transmite un mesaj că afacerile americane sunt vizate. Nu vedem nicio reacție din partea Casei Albe”, a declarat Hunder.

Acesta a subliniat că sunt afectate investiții și interese economice americane și a cerut oprirea atacurilor.

Această pasivitate a Casei Albe survine într-un moment de reevaluare a strategiei de politică externă a Statelor Unite.

În timp ce sprijinul militar oferit Kievului rămâne un subiect extrem de dezbătut pe scena politică din Washington, atacurile rusești directe asupra activelor americane adaugă o nouă presiune asupra relațiilor diplomatice din regiune, fără ca liderii americani să fi emis până în prezent o condamnare publică fermă.

Coca-Cola, lovită la începutul lunii septembrie

La începutul lunii septembrie, o dronă rusească a lovit o fabrică Coca-Cola din apropierea Kievului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat atacul drept un „semnal clar” adresat Statelor Unite, precizând că Rusia nu poate să nu știe că obiectivul aparține unei companii americane.

Într-un mesaj video din 3 septembrie, Zelenski a făcut referire la dronele de tip Shahed, proiectate inițial în Iran și utilizate de forțele ruse în atacurile asupra Ucrainei.

Mai târziu în aceeași lună, o dronă de atac a distrus un depozit folosit de McDonald’s, potrivit declarațiilor liderului ucrainean. Compania McDonald’s Ucraina a confirmat că un depozit operat de unul dintre partenerii săi logistici din regiunea Kiev a fost avariat într-un atac cu drone pe 25 septembrie.

Zelenski a criticat atacarea unor bunuri alimentare și a avertizat că Rusia își extinde campania de escaladare asupra companiilor, centrelor de date și furnizorilor de internet.

În urma avariilor, restaurantele McDonald’s din Ucraina au trecut la un meniu redus, a anunțat compania.

De asemenea, PepsiCo a confirmat, la sfârșitul lunii august, că o unitate de producție din regiunea Mikolaiv a fost avariată. Compania a precizat că incidentul nu s-a soldat cu victime.

Companiile americane, poziție prudentă

Nu toate companiile americane prezente în Ucraina sunt dispuse să facă publice informații despre atacurile care le-au afectat activitatea. Un fost oficial de rang înalt al Departamentului de Stat al SUA a declarat pentru CNN că unele firme sunt reticente să confirme că au fost vizate în mod repetat.

Hunder a explicat că anumite companii doresc ca autoritățile americane să ridice problema în discuțiile cu Moscova, în timp ce altele preferă să adopte o poziție prudentă.

Camera de Comerț Americană din Ucraina discută cu membri ai Congresului SUA, atât democrați, cât și republicani, atunci când aceștia vizitează Kievul. Organizația le-a cerut parlamentarilor să aducă subiectul în atenția Casei Albe.

Mai mulți congresmeni democrați au solicitat public administrației Trump să reacționeze mai ferm la atacurile asupra companiilor americane. Ucraina a invocat, la rândul său, aceste incidente pentru a cere sprijin suplimentar în domeniul apărării antiaeriene și al protejării infrastructurii.

În august 2025, Trump a comentat public un atac rusesc asupra unei fabrici americane de electronice, afirmând că i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin că nu este mulțumit de incident.

Trump, optimist în privința unui acord de pace

Întrebată de CNN despre atacurile asupra companiilor americane, Casa Albă a transmis că președintele Trump dorește încheierea războiului și oprirea pierderilor de vieți omenești.

Un oficial al administrației a afirmat că Trump și echipa sa rămân angajați în eforturile de a contribui la încheierea conflictului și că președintele este optimist în privința posibilității unui acord de pace.

Oficialul a susținut că Statele Unite sunt într-o poziție unică pentru a discuta cu ambele părți și pentru a contribui la oprirea războiului.

Cu toate acestea, lipsa unor condamnări publice ferme ale atacurilor rusești asupra obiectivelor comerciale americane contrastează cu avertismentele adresate Kievului în legătură cu loviturile asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

SUA, presiuni asupra Kievului

Administrația americană a avertizat anterior Ucraina că unele atacuri asupra infrastructurii petroliere rusești ar putea afecta investițiile americane din Kazahstan.

În ultimele săptămâni, Trump a pus creșterea prețurilor la carburanți pe seama atacurilor ucrainene asupra instalațiilor rusești de producție a motorinei. Evoluția prețurilor a fost influențată și de războiul dintre Statele Unite și Iran.

Vineri, Trump a anunțat un acord privind ridicarea unor sancțiuni și achiziționarea de motorină din Rusia, o decizie despre care CNN afirmă că intră în conflict cu legislația americană.

Surse citate de postul american au mai susținut că Washingtonul a amenințat că ar putea restrânge schimbul de informații de intelligence și livrările de muniție către Ucraina dacă Kievul nu oprește atacurile respective.

Hunder a declarat că îi este dificil să înțeleagă de ce administrația Trump nu reacționează mai ferm atunci când sunt atacate companii americane, mai ales în condițiile în care Casa Albă a pus în prim-plan apărarea intereselor economice ale Statelor Unite.

„Orice companie își dorește un anumit nivel de protecție. Te-ai aștepta ca guvernul tău să te susțină și să lupte alături de tine, mai ales atunci când o armată străină atacă firme americane”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Hunder, Camera de Comerț Americană din Ucraina a solicitat luna trecută o întâlnire cu Steve Witkoff și Jared Kushner, reprezentanți implicați în eforturile administrației Trump privind războiul, pentru a le prezenta situația companiilor americane din Ucraina și cele mai recente atacuri.

„Nu am primit niciun răspuns”, a declarat Hunder.

Ucraina nu a mai primit avertizari de la Occident

Pe de altă parte, Ucraina nu a primit niciun avertisment din partea partenerilor săi occidentali înaintea unui atac cu rachete ruseşti asupra capitalei sale, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, în timp ce Trump susţine că Washingtonul continuă să împărtăşească informaţii cu Kievul.

Adresându-se jurnaliştilor marţi, Trump a declarat că Washingtonul continuă să împărtăşească informaţii cu Ucraina şi colaborează atât cu Kievul, cât şi cu Moscova pentru a pune capăt războiului. „Îi ajutăm şi împărtăşim informaţii”, a afirmat el.

Întrebat dacă Rusia a încălcat armistiţiul, Trump a răspuns: „Vă voi ţine la curent cu privire la acest subiect mai târziu”.

Zelenski a precizat că Ucraina nu a ţintit rafinăriile ruseşti de la anunţul făcut de Trump duminică. Dar el a spus că autoritățile ucrainene nu au mai primit avertismentul obişnuit din partea aliaţilor săi cu privire la lansările de rachete balistice înaintea unui atac „deosebit de abject” care a avut loc în timpul nopţii, în cursul căruia cinci rachete au lovit infrastructuri civile.

„Informaţiile despre lansările de rachete balistice ruseşti permit salvarea de vieţi omeneşti”, a punctat Zelensky pe X, adăugând că aceasta este „una dintre cele mai importante probleme”. El s-a abţinut însă să facă o legătură între lipsa avertismentului şi ameninţările americane.

Totodată, liderul de la Kiev a precizat: „Atacul a fost pe deplin deliberat şi demonstrativ prin amploarea sa. Rusia nu a mai dat niciodată dovadă de un asemenea dispreţ ostentativ faţă de Statele Unite. Rusia nu consideră puternice declaraţiile preşedintelui american”.

Atac masiv cu rachete balistice asupra Kievului

Anunţul făcut duminică de preşedintele american Donald Trump cu privire la instaurarea unui „armistiţiu energetic” între Rusia şi Ucraina s-a referit, de fapt, la un potenţial acord prin care fiecare parte beligerantă să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale celeilalte, explică Axios, care citează un oficial de la Casa Albă.

Cel puțin două persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite în urma unui atac masiv cu rachete balistice lansat de forțele ruse asupra capitalei Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri.