Deși stătea într-o vilă superbă împreună cu familia ei, Amalia Năstase a luat decizia de a se muta într-o altă casă, într-un alt cartier. Vedeta a explicat motivul care a stat în spatele deciziei sale. Singurul lucru căruia îi duce lipsa este curtea impresionantă pe care o avea, pentru că acum spațiul verde este mult mai mic, în schimb are o piscină unde se poate relaxa.

Până acum, Amalia Năstase obișnuia să plece împreună cu partenerul ei și cei trei copii în vacanță, însă în acest an vor petrece Crăciunul în casă nouă. Pentru fosta soție a lui Ilie Năstase cel mai important este confortul, atât pentru ea, cât și pentru cei trei copii pe care îi are: cele două fete din mariajul cu Ilie Năstase, și mezinul familiei cu Răzvan, actualul ei soț.

„Acum noi ne-am mutat. Stăm într-un cartier, să zic așa, în care sunt foarte mulți americani. Și noi am decorat întâi casa de Halloween, că a fost o nebunie acolo, toate casele erau decorate. Am început cu Halloween-ul și acum este un fel de concurs așa care casă este mai decorată de Sărbători. Deci o să o decorăm și de Crăciun. Dar abia ne-am mutat, deci nu știu dacă plecăm undeva.

Că acum ne-am mutat și este o comunitate destul de mișto pentru copii acolo. Ies pe stradă, lucru pe care nu prea poți să-l faci în București că nu prea ai unde, îți e frică să lași copilul. Lui Toma îi place foarte mult acolo. Emma are colege multe din clasă acolo și s-ar putea să stăm acasă de Sărbători”, a povestit Amalia Năstase pentru ego.ro.

Vedeta s-a mutat într-un cartier unde cei mai mulți locatari sunt americani. Amalia Năstase nu a avut parte de o primire ca-n filme, acolo unde vedem că vecinii vin cu prăjituri și plăcinte pentru cei nou veniți în cartier.

„N-am făcut așa. Dar mi-au zis niște vecini că trebuiau să vină să-mi aducă plăcintă. I-am întrebat ce au așteptat. Nu mi-a adus nimeni plăcintă. Pe această cale țin să vă spun că nu am primit plăcintă. Nimic n-am primit”, a completat fosta soție a lui Ilie Năstase.

„E mai mică curtea, dar avem și piscină”

Casa în care Amalia Năstase a locuit înainte era un spectaculoasă, o vilă pe care mulți și-ar fi dorit să o aibă. La vechea locuință, vedeta avea o curte impresionantă, unde era amenajat un spațiu de joacă pentru copii, cu tiroliană și saltea. La noua casă, Amalia Năstase se bucură acum de o piscină și este foarte încântată.

„E mai mică curtea, dar avem și piscină. În partea cealaltă nu aveam piscină. Deci tot în câștig suntem”, a mai povestit Amalia Năstase pentru sursa mai sus-menționată.

Amalia Năstase are un program foarte încărcat

În perioada pandemiei, Amalia Năstase a demarat un proiect online, un vlog transformat mai apoi într-un podcast unde invita persoane publice, pentru a discuta diverse subiecte de interes. Între timp, aceasta a renunțat la vlog, pentru că timpul nu i-a mai permis să se ocupe de el.

Amalia Năstase a mărturisit recent că nu mai are timpul necesar pentru a face și asta, căci, pe lângă proiectele ei, este mama unei fiicei care a trecut clasa a XII-a, a unui băiețel care e clasa a II-a.

„Mă ceartă toată lumea. Într-adevăr au dreptate pentru că trebuie să fac vlogul din nou. Dar știi ce se întâmplă? În timpul pandemiei, când stăteam în casă toți, am făcut asta pentru că aveam foarte mult timp. Acum nu mai am timp că fac tot felul de chestii, sunt pe drumuri. Când să mai filmez? Promit că am să fac un vlog în următoarea lună. Și interviuri am de gând să fac, podcasturi.

Mă rog, nu-mi place să le zic podcast-uri pentru că nu sunt eu un profesionist, dar o să filmez cu invitați pe care să-i întreb diverse și cu care să vorbim”, a declarat Amalia Năstase pentru Ego.

