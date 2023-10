Lora, care a fost căsătorită cu comediantul Dan Badea, și Ionuț Ghenu, care a avut o relație cu Doinița Oancea, își fac planuri de nuntă pentru anul următor. Nu au stabilit încă invitații, nici locația, însă își doresc ca în curând să devină soț și soție.

„Îmi doresc foarte mult să facem nunta și facem planuri serioase pentru anul următor. El își dorește foarte mult și este cel care tot spune să ne așezăm la masă și să ne apucăm odată de lista aia, să ne organizăm, să fixăm o dată, să ne hotărâm la o locație!

Suntem nehotărâți! Ba cu locația, ba când am vrut să facem o chestie a venit pandemia. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mama, după aia a venit războiul. Eu sunt foarte sensibilă și m-a afectat foarte tare chestia asta cu războiul. Acum a mai izbucnit un război”, a spus cântăreața pentru Ciao.

Lora: „Aș vrea să pun stop și să mă preocupe iubirea mea”

Și a continuat: „Dacă nu ieșim puțin din energia asta și să ne creăm noi lumea noastră, o să fim tot timpul consumați de toate dramele din lume.

Aș vrea să pun stop și să mă preocupe iubirea mea, relația mea, să duc totul la următorul nivel. Și pentru noi, dar și pentru oamenii care ne iubesc și care vor această petrecere frumoasă!”.

„Lora e îndrăgostită pentru că are de cine”

Într-un interviu mai vechi tot pentru ciao.ro, artista a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de iubitul ei, Ionuț Ghenu. Lora susține că dragostea sa pentru partenerul ei este necondiționată și este recunoscătoare pentru toate lucrurile frumoase care se întâmplă în viața ei.

„Lora e îndrăgostită pentru că are de cine. Și dacă nu ar fi avut iubit, ar fi fost oricum îndrăgostită de muzică, de oameni, viață. E o stare în care îmi place să fiu. Faptul că am un bărbat, dar și un public capabil să mă simtă și să mă iubească cum am eu nevoie mă face să fiu recunoscătoare și umilă în fața unui Univers atât de darnic. (…) Iubirea este GPS-ul vieții noastre. Dacă iubirea ne arată drumul, înseamnă că orice altceva ne duce în pustiu.”

Și a continuat: „Am fost cu el la capătul lumii, la capătul puterilor și e mereu acolo. Colegul meu de bancă și iubitul meu.”

Lora a spus ce îl face pe Ionuț Ghenu atât de special pentru ea. Amândoi își doresc aceleași lucruri și sunt convinși că vor reuși împreună să facă tot ceea ce și-au propus. Cântăreața nu își mai vede viața fără partenerul ei, care i-a demonstrat iubirea adevărată.

„Eu îmi fac planuri cu el și îl văd în viitor până la capăt, dar în același timp încerc să nu fiu un om care constrânge sau pune presiune pe un viitor pe care nu ne este dat să îl cunoaștem, din motive bine întemeiate. Cred că tot ce urmează să trăim este pentru evoluția noastră în această școală numită viață.

Şi cel mai corect este să ne dorim să facem paşi în direcția dorită, dar să lăsăm omului de lângă noi libertatea să ne aleagă. Cred că e minunat să ne spunem că nu ne vedem viața fără celălalt, dar dacă spunem prea des, se transformă în constrângere. Ce va fi, va fi şi trebuie respectate toate lecțiile”, a mai declarat artista pentru sursa mai sus- menționată.