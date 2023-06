Recent, Doinița Oancea a spus într-un interviu pentru Fanatik că a preferat să nu discute prea mult despre controversata relație dintre Lora și Ionuț Ghenu, fostul ei iubit. „Am ales să tac nu pentru că m-ar fi interesat cum apar la televizor. Nu-mi doream să stau într-o mocirlă care nu era pentru mine. Eu sunt mai discretă, sunt plină de viață, dar calmă când tac. Mă refer la singurul mare scandal pe care l-am avut public. Oamenii vor înțelege.”

Declarațiile actriței nu au fost deloc pe placul Lorei, care și-a spus și ea părerea pe una dintre rețelele de socializare. Cântăreața a dat de înțeles că Doinița Oancea ar fi primit bani mulți pentru a apărea în emisiuni și a vorbi despre ea și Ionuț Ghenu. „A «tăcut» câteva luni pe bani buni în fiecare seară la emisiune, în «mocirla» pe care ea a creat-o! Ferească!”, este mesajul postat de cântăreață pentru actriță.

„N-am fost amanți”

Lora a fost invitată la podcastul lui Jorge acum câteva săptămâni, unde a vorbit și despre relația cu Ionuț Ghenu. În podcastul său, Jorge a fost hotărât să scoată la iveală adevărul despre relația lor. „Amanți, cât timp ați fost?”, i-a întrebat artistul pe Lora și pe Ionuț Ghenu.

„Amanți? Nu am fost amantul nimănui”, a răbufnit el. „Păi, suntem amanți, că nu suntem căsătoriți”, a răspuns Lora. „Știu că așa s-a spus, dar n-am fost amanți. Mi-a fost ciudă un pic, știi? Îți vine să te răzbuni un pic… când ești acuzat de lucruri înainte să le faci, hai să le faci și pe urmă să fie mai simplu, știi?”, a mai spus Lora, conform protv.ro.

De unde au apărut tensiuni între Lora și Doinița Oancea

În 2014, Lora divorța de Dan Badea, după ce căsnicia lor nu mai funcționa. Un an mai târziu, artista și managerul ei, Ionuț Ghenu, care înainte a fost iubitul Doiniței Oancea, au format un cuplu. Mulți au acuzat-o pe cântăreață că a despărțit-o pe prietena sa de iubitul ei.

Lora a fost invitată acum ceva timp la podcastul lui Cătălin Măruță, unde a vorbit pentru prima dată despre începutul relației cu Ionuț Ghenu.

„Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim. Era un fel de terapie de grup. M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele. În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel. Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era”, a declarat Lora.

Deși începuse o relație nouă, artista era condamnată de cei din jur că i-ar fi furat iubitul prietenei sale. Cântăreața a precizat că nu a fost niciodată prietenă cu Doinița Oancea și nici nu i-a furat iubitul acesteia.„Doinița nu era prietena mea. Așa a apărut, dar nu era așa. Eu am vrut să fim prietene. (…) Lumea m-a condamnat că ea a vrut să facă niște lucruri, dar asta e treaba ei să le ducă. (…) Eu eram la Antena 1 atunci. Ajungeam acasă lunea. Totul s-a întâmplat în 2014 și eram măritată din 2012. Era pe final de căsnicie”, a dezvăluit Lora.

