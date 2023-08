Cunoscut publicului larg din România datorită aparițiilor lui la „Imperiul Leilor” și la „Survivor România”, la Pro TV, Sebastian Dobrincu a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani. La 17 ani deja era în America, acolo unde și-a dezvoltat afacerile.

A câștigat milioane de euro, pe care recunoaște acum că se teme că nu le piardă. „Cred că e o traumă de-a mea interioară, acolo, nu știu de la ce se trage, dar mereu am teama asta că aș pierde ceea ce am. Și uneori mă întreb dacă nu sunt zgârcit, poate că fac treaba asta, că sunt prea strâns la pungă.

Sebastian Dobrincu: „Nu există posibilitatea să ajung să mor de foame”

Am în spatele minții acolo undeva gândul că aș pierde tot, poate pentru că nici nu pun așa mare preț pe bani, să stau cu gândul la ei și nu stau să îi număr zilnic, să văd ce fac cu ei. Realizez că mi-ar fi imposibil în viața asta să cheltui câți bani am făcut și nu există posibilitatea să ajung să mor de foame, Doamne ajută, dar am gândul ăsta în mod ciudat, să știi, că aș sărăci. Știu că e poate greu de explicat și mie, dar am cumva trauma asta undeva, s-a tras de undeva, nu știu de unde”, a spus el.

Și a continuat: „Am început să fac bani foarte devreme în viață, treaba asta m-a și responsabilizat și mi-a oferit poate și o altă perspectivă asupra banilor”.

În privința averii sale, tânărul milionar a dezvăluit că nu pune mare preț pe bunurile sale, pe case, pe mașini, prețuiește mult munca sa și încearcă să se bucure de lucrurile mici. „Nu încerc să-mi găsesc fericirea în lucruri pe care le pot cumpăra cu bani, pentru că e o cursă care nu se termină niciodată, e o fericire de moment care expiră rapid. Încerc să-mi găsesc fericirea din munca pe care o fac, din oamenii cu care mă înconjor”, a zis el.

„Nu sunt țelurile mele în viață, nici să construiesc casa visurilor, nici să-mi iau mașina visurilor”

„Cel mai mare vis pentru mine a fost să nu mai am grija zilei de mâine și când mi-am împlinit visul ăla și nu am mai stat cu gândul: mamă, că trebuie să plătesc chirie sau utilitățile și că-mi permit, ăla a a fost visul, cea mai mare piatră de pe suflet. Nu sunt genul care își pune țeluri: că mamă, vreau să-mi iau nu știu care mașină, vreau să-mi fac nu știu care casă. Da, nici nu mă sfiesc din a-mi face plăcerile astea, micile plăceri ale vieții, dar nu sunt țelurile mele în viață, nici să construiesc casa visurilor, nici să-mi iau mașina visurilor.

Încerc să mă bucur de viață zi de zi cu frumusețile ei. Dacă aș sta să mă ancorez într-un moment viitor în care mamă, o să cred eu că-mi aduce fericirea. Am văzut, mi-am luat mașini scumpe, am văzut cum se simte, am văzut cât de repede trece fericirea aia, am învățat lecția, acum îmi găsesc fericirea în lucruri de durată”, a mai declarat el pentru Playtech.

Cine este Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu, care a fost jurat la „Imperiul Leilor”, este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack.

El a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Însă povestea lui e și mai interesantă de atât. Născut în București, Sebastian a fost pasionat de programare si tehnologie încă de la o vârstă fragedă.

În prezent, Sebastian Dobrincu are o relație cu cântăreața Ioana Ignat.

PUBLICITATE

