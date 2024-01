Povestea bijuteriilor inteligente realizate de Nadia Vișan a produs un adevărat cutremur în Imperiul Leilor. Concurenta sprijinită de Andreea Marin a primit un milion de euro în emisiunea „Imperiul Leilor”.

„Sunt atât de fericită că ești femeie și ai venit cu cea mai tare afacere. Nu vreau să te las să pleci fără o investiție”, a fost reacția Cristinei Bâtlan în timpul emisiunii.

„Nadia, mi se pare că este o forță a naturii. Este antreprenorul complet!”, a spus și afaceristul Sebastian Dobrincu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Nadia Vișan a explicat ce s-a întâmplat și de ce a decis, într-un final, să refuze ajutorul celor trei jurați de la Imperiul Leilor, show difuzat de PRO TV.

„Eu am decis să nu merg cu ei, nu au zis ei că nu mai vor. Mi se părea prea mare presiunea și nu aveam nevoie de asta, energia mea avea nevoie să fie pusă în altă parte. Am trecut prin niște situații mai puțin plăcute în acea perioadă și m-au făcut să renunț la ei, să nu am un stres în plus. Ei și-au arătat interesul mereu către mine, cei de la PRO TV m-au sunat mereu să mă văd cu leii. Cred că nu trebuia să merg acolo, uzura a fost foarte mare, cred că asta m-a făcut să-mi văd singură de ale mele.

Recomandări Cum sunt instruiți comunicatorii PSD să taxeze scenariul cu Iohannis la Bruxelles și Ciucă la Cotroceni: „Singurul avantajat este șeful PNL, care se salvează în cazul unui eșec electoral”

M-a luat valul să merg în emisiune. La acel moment aveam dorința să ajung la cât mai mulți oameni, să pot aduce bucurie la nivel mare, însă am decis să o iau pas cu pas, acest business se face cu grijă și atenție la detalii. Dacă ar fi crescut peste noapte, risca să se piardă din calitatea transmiterii emoției, riscam să pierd esența. Cumpătarea este cheia succesului, chiar dacă tentația este mare”, a declarat Nadia Vișan pentru Cancan.

Urmărește-ne pe Google News