În cadrul unei emisiuni televizate, Betty a dezvăluit că nunta va avea loc peste doi ani, motivul fiind acela că vor să iasă totul perfect, iar toate detaliile să fie puse la punct până la cel mai mic.

„Am inelul pe mână, dar nu am făcut nuntă în biserică, am făcut cununia civilă. Eu, ca femeie, sunt puțin mai diferită.

Nu mă consider 100% feminină. Asta nu înseamnă că nu voi face nuntă. M-am gândit împreună cu soțul meu că vom face nuntă peste doi ani, pentru că vrem să meargă totul strună”, a mărturisit Betty Salam, în cadrul emisiunii, potrivit Wowbiz.

„Nu vreau să ne grăbim. Nu vreau să fiu stresată. Vreau să am o nuntă frumoasă, liniștită. Nu mă văd prințesă. Mi-aș dori o rochie simplă, fără multe accesorii. Foarte puțin machiată, părul foarte simplu. Eu m-aș vedea pe o plajă, în picioarele goale”, a mai spus cântăreața.

Ce spune Betty despre căsnicia ei

Fiica lui Florin Salam a dezvăluit cum funcționează lucrurile în căsnicia ei și recunoaște că este o femeie geloasă.

„Am intrat pe Instagramul lui, dar am glumit când am spus că am pus stăpânire pe cont. Aș fi vrut să fie un adevăr (n.r. – să aibă mereu acces la contul soțului). Nu am văzut nimic acolo.

Caut intenționat, dar nu găsesc nimic. E cu perdea băiatul, știe ce știe”, a spus Betty pentru Fanatik. Cântăreața de 22 de ani este de părere că sinceritatea și asumarea reprezintă cheia unei relații sănătoase.

„Orice s-ar întâmpla în viață, nimeni nu îți garantează nimic. Sunt oameni care se despart și după 40 de ani de căsnicie. Vreau să ne menținem încrederea, sinceritatea. Nu vreau să ajungem să ne ascundem unul de celălalt, să avem măști, pentru că se distruge relația. El mă înțelege pe mine, eu îl înțeleg pe el. De asta suntem și acum împreună”, a mai spus artista.

„Este gelos el, și eu sunt un pic geloasă. Sunt geloasă într-o oarecare măsură, până la urmă, dacă nu există gelozie, nu există iubire. Totuși, ce este prea mult strică. Eu fiind mult mai tânără decât el, eu am 22 de ani și el 34, nu aș putea fi ținută în casă.

Nu mai faci muzică, nu mai ieși cu prietenii, nu mai mergi la evenimente. Eu nu aș putea trăi așa și am avut discuția asta cu el. Dacă vrei să ne menținem așa cum suntem acum și să ne menținem relația pentru o viață lungă de acum încolo, hai să păstrăm niște reguli”, a spus fiica lui Florin Salam.

