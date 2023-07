„Momentan, lucrez în continuare, de vreo 7 ani, la emisiunea Happy Cafe, alături de Vlad Gherman și Andreea Ibacka. Mai am proiecte în derulare, dar care nu sunt încă în atenția publicului, cum ar fi muzica.

M-am reapucat de muzică și sunt în lucru cu niște piese, pe care vreau să le lansez la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu am multe talente, dar pe acestea două pe care le am, am zis că trebuie să mă folosesc de ele, să îmi fac viața frumoasă”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru Impact.ro.

„Atunci când reușești să te întreții din pasiuni, îți aduc o satisfacție mai mare decât să mă angajez undeva unde să am un program plictisitor, rutină.

Mie nu îmi place rutina, din punctul ăsta de vedere. Îmi place să îmi fac eu programul, dar și dacă mi-l face altcineva, în muzică și în actorie ai mai multă libertate. Ai o libertate pe care nu o ai în multe meserii. Datorită acestui lucru, îmi plac actoria și muzica”, a mai spus actrița pentru sursa citată.

Recomandări Nu-mi las copilul să mi-l cântărească UE!

Ce spune iubitul Cristinei Ciobănașu despre prietenia dintre actriță și Vlad Gherman

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după o relație de 10 ani, însă au continuat să aibă o frumoasă relație de prietenie, chiar dacă fiecare este acum cu altcineva. Iubitul actriței nu este deloc deranjat de această situație.

În urmă cu aproximativ 2 ani, după o relație de 10 ani, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit. Fanii lor nu au fost prea încântați de decizia celor doi. Tânărul actor a suferit enorm în urma separării, însă la câteva luni s-a îndrăgostit din nou. Cristina Ciobănașu a mărturisit că iubitul ei nu este deloc deranjat de faptul că a rămas bună prietenă cu Vlad Gherman.

„El este un om matur și a înțeles ce și-a luat. Este un om cult, care nu pleacă urechea la toate zvonurile și toate micile bârfulițe. Este un om care pune preț pe comunicare și vrea să vorbim noi despre ce se întâmplă. El a intrat în relație cu mine, nu a avut pretenția să afle despre trecutul meu”, a spus actrița pentru Fanatik.

Playtech.ro Ce notă a luat la BAC copilul minune din Vaslui, după ce a obţinut 10 la Evaluarea Națională! Cazul a devenit viral

Viva.ro Coșmarul continuă pentru Dana Roba! Ce i-a făcut soacra ei, când a mers să își ia acasă fetițele: 'La pușcărie...'

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Hotelul care îi lasă fără cuvinte pe toți turiștii care îi trec pragul. Prețul pentru o noapte de cazare e pe măsură

Știrileprotv.ro Prigojin, mesaj ferm transmis din exil. Ce promite liderul Wagner după rebeliunea eșuată din Rusia

Observatornews.ro Surpriză pentru o elevă care şi-a văzut nota de la BAC 2023. "Trebuia să îmi dea 10!"

Orangesport.ro VIDEO | Transfer rezolvat de FCSB! "Se întâmplă, ne părăseşte". Lacrimi la plecarea fotbalistului acontat de Gigi Becali. Vine pentru a fi titular

Unica.ro Cum înveți copilul să facă la oliță în trei zile. Metoda unei mămici: 'Am fost foarte șocată de cât de repede a făcut-o!'