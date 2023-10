Din 2012 Giulia Anghelescu și Vlad Huidu sunt căsătoriți. De-a lungul relației lor au trecut prin multe momente, chiar și printr-o separare, pe care niciunul dintre ei nu o regretă acum. Se întâmpla acum mulți ani, când nu aveau copii.

„Se zice că primul hop într-o relație este atunci când se împlinesc trei ani și noi am vrut să respectăm asta. Glumesc! Pe vremea aceea cred că amândoi aveam niște așteptări exagerate de la celălalt.

„Despărțirea a fost însă cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla”

Eu îmi doream ca el să nu mai iasă la plimbare cu motorul, pentru că mi se părea periculos, deși asta e în continuare una dintre cele mai mari pasiuni ale lui, el își dorea ca eu să fiu mai des acasă și mai puțin la concerte, și din multe certuri mici și banale am ajuns să ne despărțim.

Despărțirea a fost însă cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla la momentul acela, pentru că ne-a ajutat să ne clarificăm sentimentele și dorințele”, a declarat Giulia pentru VIVA!.

Totodată, atista a recunoscut că după despărțire ea a luptat mai mult pentru împăcarea cu Vlad Huidu. „Practic, eu am făcut mai mulți pași timp de un an și jumătate cât am fost despărțiți. Pur și simplu am simțit că trebuie să lupt pentru relația noastră.

A fost un proces de împăcare ce a durat foarte mult timp, practic am luat-o de la zero, mai stăpâni pe sentimentele noastre și mult mai maturi în decizii”, a mai spus Giulia Anghelescu pentru revista VIVA!.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, concurenți la „America Express”, sezonul 6

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au multă grijă de alimentația lor și au făcut numeroase schimbări. Soțul artistei a menționat, în cadrul unui interviu, că a slăbit câteva kilograme în timpul competiției de la Antena 1. Giulia Anghelescu spune că își menține soțul și recunoaște că și ea are o alimentație corectă.

„El chiar e atent la alimentație. Eu sunt atent la ceea ce mănânc și da, se văd rezultatele și da, mă simt foarte bine. Recomand tuturor să mai închidă frigiderul. Dar suntem din ce în ce mai bine, așa este post America Express. Nu mai spune că o să vadă oamenii și o să aibă un șoc”, au spus cei doi la „Xtra Night Show”, potrivit Spynews.

De asemenea, cei doi au recunoscut că participarea la emisiune le-a întărit relația, iar acum sunt mult mai uniți. „Ne-a întărit relația. Da, a fost foarte tare și ne-am înțeles foarte bine, n-a existat nicio problemă, dar cu siguranță, America Express a fost cea mai frumoasă experiență și ne bucurăm că a fost împreună și că am trăit-o împreună”, au spus Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, la Antena Stars.