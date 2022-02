„E greu să fii artist și să ai un partener care nu e artist, că nu te înțelege, dar jur că în anumite momente e mai greu să fii artist cu artist.

Artiștii sunt oameni nebuni, sunt oameni visători, oameni complicați, este și foarte bine și apar și discuții de genul că arta e o chestie subiectivă, nu e știință, apar chestii, dar în cazul nostru nu prea am avut probleme, mai ales la creație!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu mă feresc, au fost suișuri și coborâșuri, evoluăm foarte mult, suntem într-o perioadă de trecere. Și pentru ea sunt niște ani de schimbare și de evoluție foarte mari și au fost momente când a fost greu și de aia o perioadă o să fim mult mai «lowkey»! Importantă e realitatea și realitatea noastră și evoluția noastră umană, sufletească și artistică, împreună sau separat!”, a declarat Juno pentru Cancan.

Au fost o grămadă de situații, și la mine, și la ea, că: «A, ce stai, mă, cu ăla, ce stai, mă, cu aia!?», că fiecare om care ne știa mai îndeaproape era subiectiv. Oamenii de pe Instagram, care nu ne cunosc, nici nu mai zic, dar tot timpul noi am știut valoarea fiecăruia, noi știm ce suflet are fiecare!

Eu știu viziunea mea, știu ce suflet am, cu ce intenții lucrez, eu știu ce pot, iubita mea știe ce are la ușă, chiar au întrebat-o niște personaje: «Ce ești legată așa?», niște chestii de genul, și știe ea mai bine. De asta am început să evităm toate chestiile astea!”, a conchis Juno.

GSP.RO EPIC FAIL! Anamaria Prodan chiar e regina Photoshopului! S-a „băgat” pe fals în poza de la transferul lui Stanciu în China

Playtech.ro BOMBĂ! Valeriu Gheorghiță, anunț ȘOC pentru milioane de români. Se întâmplă de azi

Observatornews.ro Garsoniera de 11 mp din Cluj, scoasă la vânzare cu un preţ deloc pe măsură. Care e suma cerută

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2022. Racii se pot simți luați pe sus de emoții intense, de situații pe care nu le pot controla

Știrileprotv.ro Fetiță răpită acum doi ani, găsită într-o cămăruță secretă sub scări. Amănuntul care le-a atras atenția polițiștilor

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE PINKO, COFFEE, TEA, ME?