„Viitorii părinți sunt peste poate de fericiți”, a declarat un reprezentant al lui Nicolas Cage, conform thesun.co.uk. În vârstă de 27 de ani, Riko este cu patru ani mai mică decât fiul cel mai mare al actorului. Nicolas Cage are doi copii, pe Weston Coppola, de 31 de ani, și pe Ka-El Coppola, în vârstă de 16 ani.

Iată că acum, la aproximativ un an de la nuntă, Nicolas Cage și Riko Shibata așteaptă primul lor copil. Nunta celor doi a avut loc pe 16 februarie în Las Vegas.

Povestea de dragoste dintre Nicolas Cage și Riko Shibata

Nicolas Cage și Riko Shibata s-au cunoscut în Japonia, în 2020, prin intermediul unor prieteni comuni. Actorul filma pentru producția ”Prisoners of the Ghostland”. Ei au fost văzuți pentru prima oară împreună în februarie 2020, când Nicolas a dus-o pe Riko la New Orleans, scrie click.ro.

În februarie 2021 s-au căsătorit. „Este adevărat şi suntem foarte fericiţi”, a transmis actorul la vremea respectivă.

Nicolas Cage a mai fost căsătorit cu Patricia Arquette. A doua oară și-a unit destinul cu Lisa Marie Presley, iar a treia, cu Alice Kim. A patra căsătorie a lui Cage, cu Erika Koike, a durat doar patru zile.

Foto: Hepta, Profimedia

