După ce s-a despărțit de iubitul avocat, Saveta Bogdan și-a refăcut viața foarte repede, însă de data asta alături de un ambasador. Interpreta de muzică populară a mărturisit că actualul ei partener nu este român și sunt împreună de câteva luni, însă a vrut să păstreze secretă relația până acum.

„Am o nouă relație, cu un ambasador. Toată lumea mă face săracă, că sunt amărâtă, că sunt bolnavă, că am nu știu ce, dar nu am nimic, sunt sănătoasă, frumoasă și devreme acasă. Da, am un nou iubit și nu este român. Ne cunoaștem de câteva luni, dar nu am vrut să spun”, a dezvălui artista, potrivit Spynews.

Chiar dacă iubitul cântăreței este străin, ea nu poate renunța la România, țara în care și-a clădit o carieră de succes și în care este apreciată de fani. Saveta Bogdan a povestit cum a fost cucerită de

„Eu sunt de modă veche, nu mă pot apropia așa oricum. Mi-a adus flori destule. Nu aș renunța niciodată la România pentru a-l urma, pentru că am publicul meu care mă iubește, am lumea mea”, a mai spus cântăreața.

Saveta Bogdan a fost înșelată cu 80 de femei

Cântăreața a povestit cum a descoperit că fostul ei soț a înșelat-o cu peste 80 de femei. Bărbatul a fost cel care a părăsit-o pe Saveta Bogdan, după 30 de ani de căsnicie.

„Am divorțat după 30 de ani de căsnicie pentru că el s-a îndrăgostit de o femeie mult mai tânără decât mine. Nu i-am stat în cale. I-am zis să plece. A plecat, iar când să iasă pe ușă i-a spus fiică-mii că vrea jumătate din cărțile pe care le aveam în casă. Fata luând cărțile și răsfoind prin ele a găsit o listă cu femeile cu care s-a culcat.

A scris numele fiecărei femei. Tot. Se culcase cu 80 și ceva de femei, parcă 83. A scris în dreptul fiecărei femei numele, câți ani avea, unde se întâmplase evenimentul. Eu simțeam că e cu cineva, dar nu mă așteptam ca lista să fie așa de lungă”, a povestit Saveta Bogdan la Antena Stars.

