FRF falsifică istoria naționalei, printr-un banner mincinos. Bogdan Lobonț a fost tricolor 15 ani, nu 21!

După statistica FRF, Lobonț l-ar detrona pe Gică Hagi din topul celor mai longevivi tricolori. ”Regele” are 17 ani jucați la națională, între 1983 și 2000.

Gafa FRF este impardonabilă. Oricum cum ai da-o, Bogdan Lobonț nu a făcut parte din echipa națională de seniori 21 de ani. Fostul portar a debutat la prima reprezentativă pe 2 septembrie 1998, împotriva reprezentativei statului Liechtenstein (7-0), într-un meci disputat în Ghencea în preliminariile Euro 2000. Victor Pițurcă l-a introdus în poartă în locul lui Bogdan Stelea, în minutul 82.

Probabil, Lobonț i-a indus în eroare pe Răzvan Burleanu și compania prin declarația derutantă făcută înainte de eveniment: ”Normal că îmi amintesc debutul la naţională, în septembrie 1997 cu Andorra, doar minutul nu-l mai ţin minte”. Nu avea cum, pe atunci Lobby era o tânără speranță și abia venise de la Corvinul la Rapid.

Așadar, din 1998 până în 2018 sunt 20 de ani. Numai că, nici acești 20 de ani nu pot fi trecuți în întregime în dreptul lui goalkeeperului cu 86 de selecții. Asta deoarece în mai 2014, Bogdan Lobonț a anunțat conducerea FRF că se retrage de la prima reprezentativă. Fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, criticase titularizarea lui Lobonț în primul meci din barajul pentru CM 2014, 1-3 cu Grecia.

“Am o vârstă, sunt la 36 de ani. Sunt portari care merită să joace. Aşa cum am fost şi eu tânăr şi mi-am dorit să joc la echipa naţională, aşa le doresc şi eu lor. Fără nicio problemă pot să ridic mâna, să spun că e rândul lor şi că trebuie să ducă ştafeta mai departe. Am fost căpitan de două, trei ori. Nu am făcut nimic important pentru echipa naţională. Am jucat la un turneu final în 2008 şi atât. Nu vreau un meci de retragere, nu îmi plac chestiile astea”, și-a justificat atunci decizia Lobonţ.

Victor Pițurcă, selecționerul de la acea vreme, a fost luat pe nepregătite: “Am fost surprins de această decizie. Este un jucător cu care am colaborat formidabil. Obişnuiam des să vorbim la telefon diferite probleme. Probabil că s-a gândit mult înainte de a lua această decizie. Îmi pare rău de retragerea lui, cum îmi pare la fel de rău de retragerea oricărui fotbalist. La Bogdan, regretul e şi mai mare pentru că mi-a demonstrat de fiecare dată că este un profesionist desăvârşit şi un portar fantastic. Şi pe teren, şi în afara lui m-a ajutat şi şi-a făcut datoria excepţional. Probabil că a contat mult vârsta, dar şi faptul că, deşi este al treilea portar din lot, este foarte apreciat la Roma. Îi mulţumesc şi îi urez succes de acum înainte!”.

Bogdan Lobonț a revenit la națională în octombrie 2017, când a fost convocat de Cosmin Contra ca ”portar-motivator” pentru dubla cu Kazahstan și Danemarca, din finalul preliminariilor CM 2018.

Federația Română de Fotbal i-a oferit portarului de 40 de ani șansa unei retrageri de gală din fotbal. Bogdan Lobonț a bifat contra Finlandei selecția 86. Fostul său coleg, selecționerul Cosmin Contra l-a introdus în poartă, în minutul 87, în locul lui Ciprian Tătărușanu.

Lobonț la echipa națională

septembrie 1998 – mai 2013 (14 ani și 7 luni) / 85 selecții

octombrie 2017 – iunie 2018 (8 luni) / 1 selecție

A participat la EURO 2000 (al treilea portar) și la EURO 2008 (titular)