Susține Susține

Marea Neagră, sub asediul dronelor. Cronologia atacurilor care au scufundat cel puțin patru nave în 2026 și au omorât 13 marinari

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
Echipa de jurnaliști
Comentează
Una dintre navele din Bulgaria atacată de drone
Două nave comerciale au fost atacate de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, una dintre ele scufundându-se, iar cealaltă fiind cuprinsă de flăcări. Sursa foto: Novinite.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Pentru marinarii de pe navele de marfă, Marea Neagră s-a transformat într-una dintre cele mai periculoase rute maritime din lume. În aproape trei luni, coridorul maritim utilizat pentru exportul de cereale și mărfuri dinspre și înspre porturile dunărene a devenit ținta unui val necruțător de atacuri cu drone.

Cuprins:

La bordul cargourilor, echipaje civile internaționale se trezesc prinse în mijlocul conflagrației, confruntându-se cu explozii nocturne, incendii devastatoare și naufragii rapide în apele teritoriale și zonele economice exclusive ale României și Bulgariei. Bilanțul tragic al acestei escaladări numără cel puțin patru nave scufundate, 13 marinari morți și 19 dați dispăruți.

Cronologia incidentelor din Marea Neagră în 2026

21 iulie 2026 – „Gas Lisbon” (pavilion Liberian): În drum spre portul Reni (Ucraina), petrolierul a fost lovit de trei drone la 14 mile marine de Sfântu Gheorghe. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați, însă un marinar filipinez a decedat ulterior la spital din cauza arsurilor. Deși atacul este atribuit forțelor ruse de către analiștii militari, Moscova și Kievul nu au emis reacții oficiale de revendicare sau dezmințire.

23 iulie 2026 – „Christiana B” (pavilion Liberian): Transportând cărbuni din SUA spre Ucraina, nava a fost avariată în zona economică exclusivă a României în urma impactului unei drone sau al unei mine. Incidentul este atribuit acțiunilor militare rusești din regiune, fără a exista o confirmare sau o negare oficială din partea beligeranților.

27 august 2026 – „Progress IV” (pavilion Rep. Dominicană): Plecată din Sulina spre Turcia, nava s-a scufundat la 15 mile marine de Sfântu Gheorghe după ce la bord a izbucnit un incendiu provocat de o dronă, cei 12 marinari fiind salvați. Atacul este suspectat a fi fost lansat de Rusia, însă Kremlinul nu a transmis nicio reacție oficială de asumare sau negare.

Cronologia atacurilor cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră în 2026. Cel puțin patru nave, scufundate, Infografic făcut cu ajutorul AI
Cronologia atacurilor cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră în 2026. Cel puțin patru nave, scufundate, Infografic făcut cu ajutorul AI

5 octombrie 2026 – „Royad Mammadov” (pavilion Saint Kitts și Nevis): Încărcată cu cereale din Izmail pentru Italia, nava s-a scufundat la 30 de mile sud de Sfântu Gheorghe, soldându-se cu doi morți și 11 salvați. Ucraina a atribuit direct atacul dronelor rusești, în timp ce partea rusă nu a recunoscut și nici nu a negat acuzațiile.

6 octombrie 2026 – „Alfa Watan” (pavilion Togo): Aflată în drum spre Sulina, nava a fost lovită de drone aeriene și maritime în zona economică exclusivă a Bulgariei și s-a scufundat, toți cei 10 marinari fiind declarați morți. Atacul este considerat o extindere a acțiunilor rusești de blocare a comerțului, fără ca Rusia sau Ucraina să emită revendicări ori dezmințiri oficiale.

6 octombrie 2026 – „Able” (pavilion Palau): Transportând orz din România spre Turcia, nava a fost incendiată de o dronă maritimă în zona Bulgariei, cei 18 membri ai echipajului fiind salvați. Atacul coordonat este atribuit tacticilor de război rusești, dar nu a fost asumat sau negat oficial de Moscova.

13 octombrie 2026 – „HS Dignity” (pavilion Guineea-Bissau): În drum spre Brăila, cargoul s-a scufundat lângă Krapeț (Bulgaria) după un atac cu drone, soldat cu 5 salvați și 11 dispăruți. Kievul a acuzat direct forțele ruse, în timp ce autoritățile bulgare au menționat lipsa unor dovezi conclusive pentru o atribuire oficială, iar Rusia a păstrat tăcerea.

13 octombrie 2026 – „Chelsea 3” (pavilion Malta): Se îndrepta spre Giurgiulești (R. Moldova) și a fost lovită de trei drone în largul Bulgariei, toți cei 15 marinari fiind evacuați. Liderii europeni au încadrat incidentul în seria de atacuri rusești inacceptabile, neexistând o poziție oficială de recunoaștere sau negare din partea Rusiei.

14 octombrie 2026 – „Yara J” (pavilion Insulele Comore): Aflată în rada portului Sulina, nava a suferit un incendiu la bord în urma detectării pe radar a unei drone. Se investighează legătura cu dronele rusești din regiune, fără ca atacul să fie revendicat sau negat oficial.

15 octombrie 2026 – „Wine Trader” (pavilion San Marino): Îndreptându-se spre Sulina, nava a luat foc la 14 mile marine de țărm după un atac cu drone, 4 marinari fiind salvați și 8 dispăruți. Experții militari atribuie lovitura dronelor rusești, în lipsa oricărei reacții oficiale de la Moscova ori Kiev.

Vasul, sub pavilion San Marino, a transmis o alertă, în jurul orei 7.00, semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei.

Conform marinetraffic.com, nava transporta substanțe chimice și navighează sub pavilionul statului San Marino. Lungimea totală a navei (LOA) este de 118,02 metri, iar lățimea este de 17 metri.

România propune înființarea unui comandament militar NATO la Marea Neagră și vrea să preia conducerea din 2028

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că a propus omologului său bulgar semnarea unei scrisori comune către conducerea NATO pentru înființarea unui comandament militar al statelor aliate riverane Mării Negre, structură a cărei conducere și locație să funcționeze prin rotație.

HtmlCode

Oficialul a precizat că România este pregătită să preia comanda și să găzduiască această structură pe litoralul românesc începând din 2028, acceptând ca până atunci activitatea să se desfășoare pe litoralul turcesc, cu participarea ofițerilor români și bulgari.

Totodată, Miruță a avertizat că incidentele recente provocate de atacurile rusești - de la mine marine și nave scufundate până la incursiuni ale dronelor - testează reacția Alianței și generează riscuri colaterale care nu mai pot fi gestionate ca probleme naționale izolate, ci impun măsuri aliate imediate pentru protejarea securității și intereselor economice din regiune.

România riscă o blocadă dacă nu reacționează ferm, avertizează specialiștii

Comandorul în rezervă și analistul militar Sandu Valentin Mateiu a declarat la TVR că autoritățile de la București trebuie să acționeze ferm pe plan diplomatic pentru a stopa escaladarea tensiunilor, avertizând că o lovire a unei nave în apele teritoriale reprezintă o încălcare directă a suveranității naționale.

Acesta a subliniat că probabilitatea ca incidentul să fie o întâmplare este zero și că ancheta va confirma că dronele sunt rusești, motiv pentru care România trebuie să pregătească un dosar solid de protest și să ia în calcul inclusiv ridicarea problemei la nivelul Articolului 4 din Tratatul NATO.

În timp ce militarii își ajustează deja dispozitivul pentru a intercepta țintele deasupra mării — la fel cum s-a procedat pe uscat, în sudul Moldovei —, Mateiu a atras atenția că lipsa unei reacții ferme riscă să transforme loviturile repetate din rada portului Sulina dintr-un atac pe teritoriul României într-un atac împotriva României, echivalent cu o veritabilă blocadă asupra porturilor noastre.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Marea Neagră Războiul Rusia-Ucraina Stiri Rusia Stiri Ucraina
Parteneri
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Viva.ro
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Unica.ro
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Virală peste noapte! Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească
Gsp.ro
Virală peste noapte! Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
Gsp.ro
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
Parteneri
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
Libertateapentrufemei.ro
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Avantaje.ro
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
Tvmania.libertatea.ro
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
ALTE ȘTIRI
accident avion Gura Portiței
Știri România
13:00
Mihail Pojoga a murit în accidentul aviatic de la Gura Portiței la șapte ore după ce s-a prăbușit cu un alt avion. Povestea zilei fatidice pentru experimentatul pilot
Două blocuri, albe, balcoane cu sticlă - Nordis
Știri România
12:54
Curtea de Apel București a ridicat sechestrul pe apartamentele Nordis de 100 de milioane de euro din Mamaia, dar averea familiei Ciorbă rămâne blocată
Parteneri
Rectificarea bugetară, primul test al viitorului Guvern. Economist: „Soluția va fi să înghețăm investițiile și să reducem cheltuielile”
Adevarul.ro
Rectificarea bugetară, primul test al viitorului Guvern. Economist: „Soluția va fi să înghețăm investițiile și să reducem cheltuielile”
Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu boala care l-a băgat în mormânt pe Johan Cruyff!
Fanatik.ro
Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu boala care l-a băgat în mormânt pe Johan Cruyff!
Câștigurile din crypto se impozitează cu 16% în 2026. Cum se calculează taxele și se depune declarația
Financiarul.ro
Câștigurile din crypto se impozitează cu 16% în 2026. Cum se calculează taxele și se depune declarația
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Cătălin Botezatu în Mauritius | sursa foto: Facebook
Stiri Mondene
12:44
Reacția fanilor când au văzut cum și-a editat Cătălin Botezatu pozele pe internet: „Ion Iliescu ar fi supărat”
Irina Rimes si regizorul Dan Dinu
Exclusiv
Stiri Mondene
12:30
Regizorul documentarului Delta Sălbatică, dezvăluiri despre colaborarea cu Irina Rimes
Parteneri
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Tvmania.libertatea.ro
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Doliu în familia lui Dragoș Anastasiu ...
Redactia.ro
Doliu în familia lui Dragoș Anastasiu ...
#breaking grav în România! Politicianul român tocmai a fost UCIS! Cum s-a întâmplat tragedia? Nu se m..
Libertateapentrufemei.ro
#breaking grav în România! Politicianul român tocmai a fost UCIS! Cum s-a întâmplat tragedia? Nu se m..
Parteneri
Gsp.ro
Sora lui Cristiano Ronaldo a făcut un anunț care zguduie fotbalul portughez
Gsp.ro
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
Parteneri
Guvernul Luca Niculescu, aproape de votul decisiv! Programul și lista miniștrilor, depuse azi în Parlament
Mediafax.ro
Guvernul Luca Niculescu, aproape de votul decisiv! Programul și lista miniștrilor, depuse azi în Parlament
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Casă cu teren de 10 ha în care poţi locui gratis timp de doi ani. Se află într-un sat aproape de Capitală
Observatornews.ro
Casă cu teren de 10 ha în care poţi locui gratis timp de doi ani. Se află într-un sat aproape de Capitală
Abigail, eleva din Bistrița implicată într-un grav eveniment rutier, și-a pierdut viața la doar 18 ani: „A plecat să cânte în corul îngerilor”
Kanald.ro
Abigail, eleva din Bistrița implicată într-un grav eveniment rutier, și-a pierdut viața la doar 18 ani: „A plecat să cânte în corul îngerilor”
POLITIC
Sorin Grindeanu, Liviu Dragnea, Luca NIculescu Sursa foto Inquam Photos Octav Ganea, Facebook PSD Olt
Analiză
Politică
11:31
Prima dată, ca tragedie, a doua oară, ca farsă: Guvernul PSD, la ceasul (auto)evaluării
Cristian Tudor Popescu este gazetar din 1990. Foto: Shutterstock
Politică
10:24
CTP, despre „emblema hâdă a PSD” și „făptura de coșmar de la Economie”: „Le va fi mai bine românilor cu Guvernul PSDan?”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
România a mai pierdut un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum mai poate salva Universitatea Craiova situația
Fanatik.ro
România a mai pierdut un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum mai poate salva Universitatea Craiova situația
Alimentul pe care ar trebui să-l consumi seara, pentru un somn odihnitor
Spotmedia.ro
Alimentul pe care ar trebui să-l consumi seara, pentru un somn odihnitor
Ultimele știri
Lifestyle
13:20
Cum introduci o pisică nouă într-o casă în care există deja un câine sau o altă pisică
Știri Externe
13:19
Un adolescent a murit electrocutat, în urma ploilor torențiale care au inundat Istanbulul: imagini îngrozitoare cu casele și drumurile prăbușite sub ape
Bani și Afaceri
13:18
Cum au construit Martina și Pavel un imperiu cu alune de pădure, în Serbia. Au ajuns să vândă chiar și către Ferrero
Analiză
Politică
13:13
Cum „au tăiat” SUA internetul dronelor ucrainene. Elon Musk ar fi nevinovat: „Pentagonul a făcut două lucruri într-o singură zi”
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
07:12
Spitalul modular din Pipera, în valoare de 5 milioane de euro, furat la bucată. Au dispărut aproape toate aparatele de aer condiționat
Știri România
08:08
Alegerile prezidențiale din 2024, anchetate de Parchetul General. Dosar penal, după 600 de sesizări
Stiri Mondene
09:48
Ce echipă a rămas în competiția Asia Express după Cursa pentru Ultima Șansă
Știri România
07:00
Loto 6/49 din 15 octombrie 2026. Report de peste 2,74 milioane de euro la 6/49, categoria I
O cunoscută cântăreață de muzică populară din Serbia a lăsat scena pentru viața de șofer de TIR, în SUA. Sursă foto: Oleg Jerković/Ringier./Zena Blic.
Lifestyle
11:04
O șoferiță de TIR conduce câte 1.000 km fără oprire în SUA. „Cel mai greu e când explodează roata”, spune fosta cântăreață din Serbia
Tiramisu World Cup, un tiramisu construit sub forma de rotund, pe o farfurie. O persoană pune praf de cacao peste el
Lifestyle
10:57
Secretul unui tiramisu bun, într-un singur cuvânt, dezvăluit de o avocată care participă la Cupa Mondială de Tiramisu de la Treviso
Frunzele căzute reprezintă o materie organică bogată în substanțe nutritive. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
08:44
Frunzele uscate, aurul verde din grădină. Cum le poți folosi inteligent în această toamnă
horoscopul zilei de astăzi 15 octombrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
14 oct.
Horoscop 15 octombrie 2026. Capricornii vor lua astăzi taurul de coarne într-o problemă legată de familie sau de casă
Foto: Buturuga Mică
Cultură și Vacanțe
Articol susținut de Buturuga Mică
14 oct.
Buturuga Mică: câteva zile împreună, în mijlocul naturii
De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce e bine să te îmbraci cu haine colorate când e vreme urâtă
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
O dronă de război deasupra mării, este vizată de o țintă care să o distrugă
Știri România
12:28
Un nou mesaj RO-Alert în Tulcea după ce o dronă a fost detectată în Marea Neagră lângă Insula Șerpilor
Protest al sindicaliștilor din silvicultură, în 2023. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Hepta.
Știri România
12:16
Șefii Romsilva mergeau la vânătoare în timpul programului. Ce măsuri anunță Diana Buzoianu
Înalta Curte de Casație și Justiție va pronunța decizia definitivă în litigiul de 4,8 miliarde de lei privind restanțele salariale ale magistraților. Foto: Hepta
Știri România
11:39
Proces de un miliard de euro între magistrați și Guvern. Înalta Curte dă verdictul final pentru drepturile salariale
nava-wine-trader-incendiu-marea-neagra-15-octombrie-2026
Știri România
10:25
Navă incendiată lângă Sulina după un atac cu drone în spațiul aerian al României. Șapte marinari de pe „Wine Trader”, dați dispăruți
Fermier care traverseaza un camp
Opinii
10:11
Fermierii europeni „se vor adapta”. Cu ce bani, doamnelor și domnilor de la Bruxelles?
inteligenta-artificiala
Opinii
14 oct.
România riscă să inventeze inteligența artificială cu pile
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu