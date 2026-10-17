Preț fix la lumină și gaze, până la finalul lui 2028. Ce ofertă propune MVM Energie România

MVM Energie România, filiala locală a grupului energetic maghiar MVM, aduce pe piața din România oferte de energie electrică și gaze naturale cu preț fix până în 2028, potrivit unui anunț al companiei.

Compania își propune să sprijine clienții casnici și IMM-urile să-și gestioneze mai bine bugetele în contextul unei piețe energetice marcate de instabilitate.

Oferte la energie cu preț fix până în 2028

MVM Energie România introduce trei noi oferte menite să asigure predictibilitatea costurilor pentru clienți, eliminând riscurile generate de fluctuațiile prețurilor de pe piața de energie pe perioada contractului.

Oferte energie și gaze naturale. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

„Prin ofertarea de prețuri fixe până în 2028, dorim să oferim clienților casnici și antreprenorilor o mai bună vizibilitate asupra cheltuielilor energetice și un plus de stabilitate financiară”, a declarat Andras Puskas-Tompos, director general al MVM Energie România.

Cât va kWh în factură pentru clienții casnici

Pentru gospodării, MVM propune un preț fix de 0,685 lei/kWh pentru energia electrică activă, valabil între 1 octombrie 2026 și 31 decembrie 2028.

Oferta se adresează doar consumatorilor casnici care nu au deja un contract activ cu MVM Energie România și este disponibilă în perioada 1-31 octombrie 2026, în limita cantităților disponibile.

Acest preț include componentele de achiziție și furnizare a energiei, dar nu și tarifele reglementate și taxele aplicabile.

Având în vedere că lumina propriu-zisă reprezintă cam jumătate din factura la energie, un calcul simplu arată că un preț final estimat pentru un client casnic din zona București-Ilfov ar ajunge la aproximativ 1,37 lei/kWh.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, explica recent că doar 52% din suma totală a facturii acoperă energia electrică activă. „În rest vorbim despre taxe, tarife, de transport, distribuție, furnizare, certificate verzi și așa mai departe”, declara el anul trecut.

Ziarul Libertatea a demarat vineri, 25 septembrie 2026, campania „Cum citești corect factura la curent?”, un demers jurnalistic ce are ca scop informarea românilor despre tot ceea ce achită, lunar, în nota de plată de la energia electrică.

Oferte de energie MVM. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

MVM, oferta pentru IMM-uri

Întreprinderile mici, cu un consum anual sub 100 MWh, pot beneficia de un preț fix de 0,775 lei/kWh pentru energia electrică activă, valabil pentru aceeași perioadă, 1 octombrie 2026 – 31 decembrie 2028.

„Pentru o companie mică, costurile cu energia pot cântări semnificativ în buget.

Prin oferta cu preț fix până la finalul lui 2028, vrem să le oferim antreprenorilor un orizont mai lung de planificare și o mai bună vizibilitate asupra unuia dintre costurile importante ale afacerii”, a subliniat Puskas-Tompos.

Gaze naturale, preț fix până la 31 martie 2027

Pentru clienții casnici, MVM Energie România propune un preț la gazele naturale de 0,1635 lei/kWh, la care se adaugă un cost de transport de 0,018 lei/kWh. Ambele componente sunt valabile în perioada 1 octombrie 2026 – 31 martie 2027, pentru categoriile de consum C1.1, C1.2 și C1.3.

Oferta se adresează clienților casnici care nu au deja un contract de furnizare a gazelor naturale cu MVM Energie România și poate fi contractată în perioada 1–31 octombrie 2026, în limita cantităților disponibile.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, prețul final facturat este valoarea cea mai mică dintre prețul final contractual și prețul final calculat potrivit mecanismului prevăzut de OUG nr. 12/2026.

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Cine este MVM Energie România

MVM este unul dintre cele mai mari grupuri energetice din Europa Centrală și de Est, având operațiuni în 23 de țări, aproape 20.500 de angajați și o bază de aproximativ 11 milioane de clienți.

În 2025, grupul a vândut 40 TWh de energie electrică și 130 TWh de gaze naturale.

În România, MVM activează de peste 15 ani, concentrându-se pe producția de energie regenerabilă și furnizarea de energie electrică și gaze naturale.

Lansarea acestor oferte face parte din strategia MVM Energie România de a-și extinde activitatea de furnizare și de a consolida relațiile cu clienții locali.