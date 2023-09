„Cu toată sinceritatea pot să spun că am avut nunta mult visată, și care a fost mult mai frumoasă decât mi-am imaginat vreodată. Soțul meu, Alin, a făcut eforturi incredibile pentru a-mi îndeplini acest vis, eu fiind pentru prima dată mireasă.

El s-a ocupat de absolut tot, în afară de ținute, verighete, tort și candy bar, unde am decis eu. M-a protejat foarte mult, dorindu-și să nu am elemente care să mă solicite și care să mă streseze.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

La noi au fost elemente fabuloase, toate momentele au fost emoționante. Am început cu ceremonia religioasă, unde verighetele au fost aduse de către Hugo, cățelul nostru, el fiind cavalerul de onoare. Au fost prezenți cei trei căței ai noștri: Hugo și cele două cătelușe maidaneze, salvate de mine de la moarte, îmbrăcate fumos”, a povestit Medana pentru Click.

Gestul făcut de Gheorghe Turda

Soția lui Alin Oprea a dezvăluit ce gest emoționant a făcut Gheorghe Turda la petrecerea de nuntă. De asemenea, în seara nunții, Medana și-a lansat volumul de poezii.

Recomandări DNA a avut un om infiltrat în Mafia spitalelor bucureștene: chiar directoarea ASSMB a furnizat informații despre firme și șpăgi

„Gheorghe Turda a făcut un gest impresionat pentru noi! A cerut bilet de voie să vină să cânte din spital și a cântat o priceasnă. Momentul religios a fost unul emoționant. Am avut, de fapt, 10 perechi de nași și nu opt cum s-a anunțat inițial.

Un alt moment emoționat a fost valsul mirilor, melodia compusă special pentru mine de Alin, și care a avut loc într-un cadru de vis, pe scări, fiind proiectat pe perete, cu un video proiector.

Momentul acesta m-a terminat, pentru că mie nu-mi place să cânt, am trac, am vrut să iasă perfect. După vals, a avut loc lansarea primului meu volum de poezii.

Singurul moment care pe mine, însă, m-a făcut să plâng, a fost momentul în care am dansat cu fiul meu, Darius. Am plâns de am rupt! A mai fost și momentul Corinei Chiriac, care a cântat o piesă unde am dansat împreună cu toate nașele și cu mama mea.

Nu am vrut o nuntă clasică, tradițională. Eu nu a vrut să fiu furată timp de 30-40 de minute. Eu am preferat să lansez cartea pe care am oferit-o cadou la plecare invitaților”, a mai spus Medana.

Playtech.ro Detaliu BOMBĂ! Cu cine stă în celulă mama şoferului criminal de la 2 Mai. E PROTEJATĂ şi în închisoare

Viva.ro Ce s-a ales de Dana Bartzer și Dan Creimerman. Erau cuplul de aur al muzicii românești pe vremea lui Ceaușescu

PUBLICITATE Dr. A. Secară atrage atenția asupra factorilor corectabili ce duc la apariția bolilor de inimă

FANATIK.RO Ce se întâmplă cu Mihai Gâdea după ce nu a mai fost prezent 2 luni în platoul de la Antena 3. De acum, e clar

Știrileprotv.ro O dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperită în Bulgaria, pe coasta satului Tyulenovo

Observatornews.ro "Suntem în stare de șoc!" Trei bebeluși, uciși și îngropați în subsolul unei case. Copiii s-au născut din relații incestuoase între un tată polonez și fiicele lui

Orangesport.ro Cum s-a produs ruptura dintre Giovanni şi Gigi Becali: „Situaţia s-a înrăutăţit atunci din cauza lui!” | EXCLUSIV

Unica.ro 8 perechi de nași și 500 de invitați! Nuntă ca-n basme în showbiz-ul românesc! S-a căsătorit după ce a divorțat cu scandal de prima soție