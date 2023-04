„Mai am încă probleme cu silueta, dar mai acopăr ceea ce nu-mi place. Aș vrea să mai slăbesc, dar nu-mi bat capul cu asta.

Am un stil de viață acum. Sunt foarte bine, sunt foarte liniștită și foarte fericită, și-mi place să mănânc ce cred eu. Am și eu dreptul să nu mai țin diete! După 20 de ani de diete chiar mi-a ajuns!”, a declarat aceasta, potrivit Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Din punctul meu de vedere, să faci foamea nu e ok. Știu că e indicat asta cu regenerarea organismului, a celulelor, dar totuși, suntem oameni și suntem făcuți să consumăm, nu trăim cu apă. Trebuie să-ți iei niște proteine, niște minerale, niște vitamine. Acum și când mănânci un măr tai și te întrebi câte E-uri are și câte grame de zahăr.”, a mai adăugat actrița.

Diana Dumitrescu a fost la un pas de divorț

Diana Dumitrescu și Alin Boroi sunt împreună de 7 ani, însă relația lor nu a fost întotdeauna lapte și miere. Actrița a dezvăluit că a fost la un pas de divorț după ce a născut. Vedeta și-a dorit mult un copil, astfel că dorința ei s-a împlinit. De când a devenit mamă, Diana Dumitrescu s-a dedicat în totalitate băiețelului ei, motiv pentru care și-a neglijat complet soțul.

Actrița dormea cu copilul, iar neînțelegerile în cuplu începuseră să apară. Invitată acum ceva vreme la emisiunea prezentată de Teo Trandafir la Kanal D, Diana Dumitrescu a dezvăluit că a fost la un pas de divorț de Alin Boroiu. Momentan, problemele din cuplul lor s-au mai ameliorat.

„Nu trăim o viață perfectă și nimeni nu are o viață perfectă. Sunt momente foarte puține în care mă dedic soțului, în majoritatea timpului sunt dedicată copilului, inclusiv nopțile i le dedic copilului, pentru că dorm cu el în pat în continuare.

Eu am fost o mamă foarte fericită la început, copilul meu a dormit până la 1 an singur în pătuț. De la 1 an până la un an și 4 luni cred că eram la un pas de divorț, pentru că eram atât de obosiți și ne certam, pentru că el nu mai dormea noaptea deloc.

Într-o zi am zis: Nu se mai poate, hai să luăm copilul cu noi în pat, să vedem dacă merge. Și a mers”, a declarat Diana Dumitrescu recent, în emisiunea lui Teo Trandafir.

