Ștefan Bănică jr va susține primul concert după un an de pandemie. „Această perioadă prin care trecem ne obligă să găsim soluţii”

Cei care vor să participe trebuie să știe că există un număr limitat de bilete, doar 120 de locuri în sală.

„Această perioadă prin care trecem ne obligă să găsim soluţii pentru a fi în contact cu voi, pentru a putea continuă tradiţia pe care am început-o acum 11 ani prin concertul acustic „Te iubesc, femeie!”.

Până când vom reveni la normalitate şi ne vom întâlni faţă în faţă, cu sălile de spectacol pline la capacitate maximă, aşa cum am avut până acum în cadrul concertelor acustice, consider că este important să păstrăm continuitatea chiar şi în acest mod total nou pentru noi toţi.

La concertul «Te iubesc, femeie!», dedicat în mod special Zilei Femeii, pot participa doar 120 de persoane la spectacol în sala, respectând regulile în vigoare, iar oamenii care îşi doresc să ne revadă şi să ne asculte îşi pot procura bilete pentru vizionarea în direct a concertului, în mediul online. Concertul va fi unul interactiv, atât în sală, cât şi online.

Dacă celor din sală mă voi adresa direct, faţă în faţă, voi fi conectat şi cu cei care vor urmări concertul online şi care ne pot scrie mesaje în timp real.

Transmisiunea online oferă posibilitatea, în această situaţie specială, de a fi accesată de mult mai multă lume decât capacitatea de 30% a Sălii Gloria.

Concertul va putea fi urmărit astfel inclusiv de prietenii din diaspora. Atât eu, cât şi colegii mei din RockNRoll Band, The 50s şi invitaţii din acest an suntem nerăbdători, după un an de pauză, să ne reîntâlnim cu voi”, declara Ştefan Bănică jr, potrivit okmagazin.

