Cele mai căutate abrevieri în limba engleză

Ce sunt abrevierile și de ce le folosim

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, abrevierea este o formă prescurtată, o reducere în lungime sau în conținut a unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte ori a unei expresii comune care este folosită des pentru a reprezenta întregul.

În scris, abrevierile sunt utile atunci când trebuie să scrii mult într-un spațiu mic. Abrevierea este similară cu acronimul, însă nu este același lucru, deși ambele noțiuni fac parte din aceeași familie largă a prescurtărilor.

În timp ce acronimul este întotdeauna un cuvânt, monosilabic sau disilabic, care folosește literele inițiale ale unei denumiri sau a unei expresii, cu foarte mici excepții notabile, abrevierea poate folosi orice semne grafice sau sonore, din orice parte a unui cuvânt, a unei expresii, idei ori titlu. Abrevierile pot fi folosite în locul frazelor lungi sau greoaie pentru a face propozițiile mai ușor de citit.

Un lucru de reținut despre abrevieri este acela că unele sunt considerate a fi informale. Spre exemplu, atunci când scrii ceva foarte formal este mai bine să scrii cuvintele pe litere. Trebuie să știi că este posibil ca unii cititori să nu știe ce este o abreviere, iar dacă aceasta este obscură sau necunoscută, va trebui să explici ce înseamnă prima dată când o utilizezi, potrivit Grammarly.com. De obicei, abrevierile sunt folosite în scris din motive de economie de timp, dar și pentru că, uneori, acestea sună interesant.

De câte tipuri sunt abrevierile

Așa cum spuneam anterior, abrevierile și acronimele sunt adesea utilizate în mod interschimbabil, deși există unele diferențe importante între cele două noțiuni. Un acronim este o prescurtare formată din prima literă a cuvintelor dintr-un grup și se citește ca un singur cuvânt. Spre exemplu, NATO, ONU se pronunță ca un singur cuvânt, ceea ce îl face un acronim.

De asemenea, un alt tip de abrevieri sunt inițialisme, care sunt similare cu acronimele, cu deosebirea că fiecare literă este pronunțată separat. Spre exemplu, RSVP („Répondez Sil Vous Plait”, adică „Vă rugăm să răspundeți”) se pronunță literă cu literă.

Potrivit Berlitz.com, un alt tip de abreviere îl reprezintă cuvintele „tăiate”, care sunt în esență niște cuvinte scurtate. Spre exemplu, abrevierea lunii ianuarie sub forma „Ian” este un cuvânt tăiat. Nu în ultimul rând, contracțiile reprezintă o altă formă de prescurtare și este forma scurtă a două cuvinte prin aplicarea unui apostrof în cazul în care literele au fost omise. În limba engleză există câteva exemple de contracții comune, cum ar fi Iʼm (I am), Iʼve (I have) sau canʼt (can not).

Cele mai căutate abrevieri în limba engleză

Pentru a putea înțelege mesajul postărilor de pe rețelele de socializare mulți utilizatori apelează la motorul de căutare Google pentru a traduce cele mai noi abrevieri și acronime. Experții de la compania americană de administrarea afacerilor Vera au întocmit un top cu cele mai populare prescurtări din mesajele text, folosind surse precum Reader’s Digest, Preply sau YourDictionary, relatează Mentalfloss.com.

Pentru a se determina volumul de căutare al fiecărui termen a fost folosit un instrument de analiză online denumit Ahrefs, ținându-se cont de diverse interogări de căutare, precum „X meaning”, „What does XXX mean” și „XX definition”. Conform raportului specialiștilor de la Vera, cele mai căutate trei abrevieri de text sunt SMH (Shaking my head), POV (Point of view) și NSFW (Not safe for work), cu peste 514.000 de căutări lunare medii combinate în SUA. Iată cum se prezintă clasamentul:

Loc Abreviere Număr mediu căutări în SUA

1. SMH (Shaking my head) 231.450

2. POV (Point of view) 155.800

3. NSFW (Not safe for work) 126.800

4. FOMO (Fear of missing out) 121.600

5. TLDR (Too long; didnt read) 118.600

6. IYKYK (If you know, you know) 98.500

7. OFC (Of course) 96.300

8. IMO (In my opinion) 75.100

9. IIRC (If I recall correctly) 65.900

10. HMU (Hit me up) 64.300

11. LMAO (Laughing my ass off) 63.700

12. AFK (Away from keyboard) 59.250

13. NGL (Not gonna lie) 59.100

14. OOTD (Outfit of the day) 55.800

15. IG (I guess) 53.500

16. TBH (To be honest) 51.350

17. TTYL (Talk to you later) 51.150

18-19. DM (Direct message) 46.800

YOLO (You only live once) 46.800

20. FWIW (For what its worth) 44.400

Alte abrevieri în limba engleză

În momentul de față există mii de abrevieri comune în limba engleză. Cu toate acestea, nu este o idee bună să încerci să înveți prea multe deodată pentru simplul fapt că acestea se schimbă continuu, odată cu tendințele în materie de lingvistică. În cele ce urmează îți prezentăm o listă bogată cu cele mai populare prescurtări care se folosesc în scris în limba engleză (Sursă: Berlitz.com):

Abrevieri comune

ASAP = As soon as possible (câtmai curând posibil)

RSVP = Répondez sil vous plaît (Răspundeți, vă rog – provine din limba franceză)

FAQs = Frequently asked questions (Întrebări frecvente)

TGIF = Thank god its Friday (Slavă Domnului că este vineri)

IMO = In my opinion (După părerea mea)

IMHO = In my humble opinion (După umila mea părere)

N/A = Not available (Indisponibil)

DIY = Do it yourself (Fă-o singur)

FIY = For your information (Pentru informarea ta)

AKA = Also known as (Cunoscut și ca)

FKA = Formerly known as (Cunoscut anterior ca)

ETA = Estimated time of arrival (Ora estimată de sosire)

Q&A = Questions and answers (Întrebări și răspunsuri)

ID = Identification (Identificare)

RIP = Rest in peace (Odihnească-se în pace)

VIP = Very important person (Persoană foarte importantă)

PIN = Personal identification number (Număr personal de identificare)

SOS = Save our ship sau Save our Souls (Salvați-ne nava; Ajutor)

TMI = Too much information (Prea multă informație)

POV = Point of view (Punct de vedere)

HBD = Happy birthday (La mulți ani)

Abrevieri de text

Lol = Laugh out loud (Râde cu voce tare)

Lmk = Let me know (Să-mi dai de veste)

Nvm = Nevermind (Nu face nimic)

Omw = On my way (Sunt pe drum)

Idk = I dont know (Nu știu)

Thx = Thanks (Mulțumesc)

Brb = Be right back (Revin imediat)

Btw = By the way (Apropo)

Omg = Oh my god (Oh, Doamne)

Yolo = You only live once (Trăiești o singură dată)

TL; DR = Too long; didnt read (Prea mult, nu am citit)

2day = Today (Astăzi)

2moro = Tomorrow (Mâine)

Atm = At the moment (Pentru moment)

b4 = Before (Înainte)

l8r = Later (Mai târziu)

cu = See you (Ne vedem)

gr8 = Great (perfect)

ily = I love you (Te iubesc)

ily2 = I love you too (Și eu te iubesc)

pls, plz = Please (Te rog)

r u srs = Are you serious? (Vorbești serios?)

Y = Why? (De ce?)

Ttyl = Talk to you later (Vorbim mai târziu)

Bc = Because (Deoarece)

DM = Direct message (Mesaj direct)

Ftw = For the win (Pentru victorie)

Jk = Just kidding (Glumesc)

Nbd = No big deal (Nu e mare lucru)

Rn = Right now (Chiar acum)

DAE = Does anyone else? (Mai are cineva)

Idc = I dont care (Nu-mi pasă)

h8 = Hate (Ură)

Abrevieri business

CC = Carbon copy (Copie carbon – e-mail)

BCC = Blind carbon copy (Copie oarbă carbon – e-mail)

FTE = Full-time employment (Angajare cu normă întreagă)

EOD = End-of-day (Sfârșitul zilei)

RE = Regarding (Referitor la)

P.S. = Post scriptum

NB = Nota Bene

OOO = Out of office (În afara biroului)

OT = Overtime (Peste program)

WFH = Work from home (Lucru de acasă)

Abrevieri din argoul englezesc

Iktr = I know thats right (Știu că este corect)

Ikr = I know, right? (Nu-i așa?)

Fomo = Fear of missing out (Teama de a rata)

Ikyl = I know youre lying (Știu că minți)

Smh = Shaking my head (Scuturând din cap)

Tbh = To be honest (Ca să fiu sincer)

Rofl = Rolling on the floor laughing (Tăvălindu-se pe jos de râs)

Xoxo = Hugs and kisses (Îmbrățișări și sărutări)

Ofc = Of course (Bineînțeles)

Tfw = The feel when (Senzația când)

Tfti = Thanks for the invite (Mulțumesc pentru invitație)

b/w = Between (Între)

fr = For real (Într-adevăr)

qt = Cutie (Drăguț)

w/e = Whatever (Indiferent)

w/o = Without (Fără)

ngl = Not gonna lie (Nu o să mint)

obv = Obviously (Evident)

