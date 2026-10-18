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Peste 20.000.000 de barili de motorină ar putea intra pe piață și carburantul s-ar putea ieftini

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
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Prim-plan al unei persoane care toarnă motorină dintr-o pompă de combustibil neagră într-un rezervorul unui camion. În fundal se văd șasiul metalic și anvelopele vehiculului greu. Sursa foto: Shutterstock
Prim-plan al unei persoane care toarnă motorină dintr-o pompă de combustibil neagră într-un rezervorul unui camion. În fundal se văd șasiul metalic și anvelopele vehiculului greu. Sursa foto: Shutterstock
Analiză
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O cantitate semnificativă de petrol și motorină ar putea ajunge pe piața mondială din rezervele strategice. După anunțul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), prețurile petrolului au scăzut deja, scrie Wall Street Journal, iar acest lucru ar putea influența, pe termen mai lung, și prețurile carburanților din alte țări, precum România.

Cuprins:

Pentru fermieri, o întrebare deosebit de importantă este dacă majorarea ofertei ar putea reduce unul dintre costurile semnificative ale lucrărilor agricole: prețul motorinei.

Peste 20 de milioane de barili de motorină ar putea ajunge pe piață

Agenția Internațională pentru Energie a făcut un nou pas în direcția stabilizării pieței energetice internaționale.

Potrivit anunțului AIE din 15 octombrie, statele membre vor accelera eliberarea rezervelor strategice de petrol și carburanți, acordând o atenție deosebită ofertei de motorină.

Conform informațiilor furnizate de organizație, se intenționează ca peste 20 de milioane de barili de motorină să ajungă cât mai curând pe piață. Măsura continuă operațiunea de eliberare masivă a rezervelor, aprobată în martie, care viza inițial 400 de milioane de barili.

Până acum, aproximativ 330 de milioane de barili au ajuns pe piață, iar eliberarea cantității rămase, de circa 100 de milioane de barili, ar urma să fie accelerată.

Întrucât unele țări vor pune la dispoziție cantități mai mari decât cele asumate inițial, volumul total al rezervelor eliberate ar putea depăși cele 400 de milioane de barili prevăzute anterior.

Piața petrolului a reacționat deja

În urma anunțului, prețurile petrolului pe piața mondială au scăzut în timpul tranzacțiilor din Asia.

Pe 16 octombrie, cotația futures a petrolului american WTI s-a redus cu 0,6%, până la 97,41 dolari pe baril, în timp ce prețul petrolului Brent, de referință pentru piața europeană, a scăzut cu 0,4%, până la 105,52 dolari pe baril, mai arată analiza citată.

Investitorii se așteaptă ca accelerarea eliberării rezervelor strategice să atenueze tensiunile privind aprovizionarea.

Mișcarea prețurilor este însă, deocamdată, moderată și nu înseamnă că a început deja o scădere de durată a prețurilor carburanților.

În România, spre exemplu, prețurile motorinei au rămas neschimbate și duminică, 18 octombrie, pentru a opta zi consecutiv, atât în București, cât și în orașele mari din țară.

De ce a ajuns motorina în prim-plan

Pe piața energetică internațională, oferta de motorină a devenit deosebit de incertă. Conflictul din Orientul Mijlociu și perturbările transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz au provocat dificultăți semnificative de aprovizionare în ultima perioadă.

Motorina este indispensabilă nu doar transportului rutier de mărfuri, ci și agriculturii, construcțiilor și numeroaselor activități industriale.

Prin urmare, eliberarea rezervelor strategice urmărește nu doar reducerea prețurilor pe piața petrolului, ci și îmbunătățirea siguranței aprovizionării.

În plus, AIE încurajează statele membre care dispun de capacități suficiente de extracție și rafinare să mărească oferta de petrol și de carburanți rafinați.

S-ar putea ieftini motorina în România?

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Pe 14 octombrie, plafonarea adaosului la motorină a fost blocată în Parlament. Adaosul, limitat și pentru rafinării.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Ulterior, a prelungit decizia până pe 31 octombrie 2026. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Amintim că Ministerul Finanțelor a crescut reducerea accizei pentru motorina standard de la 20% la 25%, în perioada 1-15 septembrie 2026.

Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

În agricultură, tractoarele, combinele și vehiculele de transport consumă cantități importante de motorină. Din acest motiv, chiar și o modificare relativ mică a prețului poate produce diferențe semnificative de cost.

Scăderea prețului petrolului pe piața mondială nu duce însă automat la ieftinirea motorinei în România.

Sumele plătite la stațiile de alimentare din țară sunt influențate, pe lângă prețurile internaționale ale petrolului și carburanților, de cursul de schimb valutar, de costurile de rafinare și transport, precum și de fiscalitate.

Prețul real al benzinei în România, 50% din costul final

În plus, prețul real al benzinei în România este de circa 50% din costul final pe care îl plătesc șoferii la stațiile peco, iar restul este reprezentat de accize și TVA, astfel că fiscalitatea este una foarte mare la noi în țară, spunea recent Eugenia Gușilov, director al think tank-ului Romania Energy Center (ROEC), pentru ziarul Libertatea.

Așa se face că, de la un cost de producție de 1 euro/litru, adică 4,5 sau maxim 5 lei, benzina ajunge că coste în jur de 8 lei-8,5 lei, în funcție de stația peco de la care alimentezi, de tipul de benzină sau de ziua săptămânii, având în vedere că prețul variază aproape zilnic.

În următoarele săptămâni, este de așteptat ca ritmul livrărilor, evoluția conflictelor internaționale și disponibilitatea carburanților rafinați să influențeze în egală măsură evoluția prețurilor.

Producția de benzină și motorină din România acoperă 1/3 din necesar

România este unul dintre puținii producători de petrol din regiune, dar producția internă acoperă doar aproximativ o treime din necesar.

Restul se importă, în principal pe cale maritimă (Terminalul Midia sau Portul Constanța).

Avem trei rafinării mari care transformă țițeiul în carburant:

  • Petromidia (Năvodari): Cea mai mare și modernă (aprox. 5-6 mil. tone/an). Aparține Rompetrol (KMG).
  • Petrobrazi (Ploiești): Operată de OMV Petrom, procesează în principal țițeiul extras din România.
  • Petrotel (Ploiești): Deținută de Lukoil (afectată în prezent de contextul sancțiunilor internaționale).

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Tags: motorină carburanti
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