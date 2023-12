Ajunsă la vârsta de 84 de ani, Irina Loghin e una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară din România. E supranumită „regina muzicii populare”, care a avut și are în continuare spectacole cu mii de fani, care abia așteaptă să o audă cântând live.

Toți sunt obișnuiți să o vadă pe cântăreață mereu îmbrăcată în costum popular, cu părul atent aranjat, machiată discret și bine accesorizată. De data aceasta, Irina Loghin s-a lipsit de costumul popular tradițional și a îmbrăcat costumul de baie.

Irina Loghin, în costum de baie, într-o vacanță de lux

Cântăreața în vârstă de 84 de ani se află într-o vacanță alături de fiul ei, Ciprian Cernea Loghin, într-o destinație cu multe grade în termometre, departe de România, scrie Spynews. Pe rețelele de socializare, fiul artistei a distribuit mai multe fotografii.

Îmbrăcată în costum de baie dintr-o singură piesă și cu zâmbetul pe buze, Irina Loghin se bucură de vacanța relaxantă, alături de băiatul ei.

Ce mănâncă Irina Loghin la 84 de ani

Invitată într-o emisiune la Antena 3, Irina Loghin a spus că nu mai consumă carne, în schimb a introdus în alimentația sa legumele și carnea de pește, din care face diverse combinații și preparate. „Pentru mine carnea este departe, am renunțat la ea. Sunt mare iubitoare de animale, cred că de asta nu a fost carnivoră niciodată. De când eram acasă, dacă tăiau păsările nu voiam să văd și cred că de aici. De vreo 40 și ceva de ani nu mai consum carne. De obicei eu nu gătesc porc.

Foarte rar mai mănânc câte un piept de pui, dar rar şi nu-l mănânc cu plăcere nici pe acela. Dar doar când nu am încotro, când sunt în deplasare. Acasă fac sarmale de pește de Crăciun și tot felul de salate crudități, ghiveci de tot feluri de legume. Pe masă aveam nelipsitele sarmalele de pește. Pentru restul fac și de porc, dar eu cu Irinuca nu servim din astea. Ne simțim bine cu ale noastre cu care ne-am învățat de zeci de ani”, a spus Irina Loghin.

Toamna, ea are grijă să consume și un preparat special. Irina Loghin bea must cu hrean pe care îl prepară singură, acasă. „Mustul cu hrean, pe care îl consum eu toamna, este preparat după o rețetă a mea, are un gust extraordinar şi se face în felul următor: peste mustul obţinut din struguri, căpşunică se numeşte soiul, am pus hrean dat prin blender. Se pune circa 250 de grame de hrean, la o damigeană de 25 de litri”, a spus Irina Loghin, potrivit click.ro.

„Mișcarea este extraordinară, asta mă ajuta foarte mult”

Totodată, artista are grijă să facă și foarte mult sport. „Fac multă mișcare, multă mișcare zi de zi. Să vă intre în cap, scumpe doamne, mișcarea este sfântă pentru a te menține sănătoasă. Normal că îmi simt și eu anii, că sunt destui, dar mișcarea este extraordinară, asta mă ajuta foarte mult”, a mai adăugat cântăreața.

