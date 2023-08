În urmă cu câteva luni, Emilia Ghinescu spera să fie mireasă, să se căsătorească cu Sebastian. Recent, ea a anulat nunta cu acesta, iar vineri a confirmat că nu mai formează un cuplu cu Sebastian Albăstroiu. „Am avut o relație de 13 ani, dar se pare că nu se vor mai finaliza planurile.

Eu sunt bine, da, încerc să trec peste și să mergem mai departe. Sunt o femeie de 45 de ani care trebuie să fie asumată și să-și crească copiii. Am de cântat, am multe evenimente. Nu pot să stau și să mă jelesc acum. Asta este!”, a spus pentru Playtech artista, care acum se dedică copiilor ei, dar și carierei sale în muzică.

Emilia Ghinescu: „Am căzut de comun acord să ne separăm”

Întrebată despre motivele despărțirii, Emilia Ghinescu a explicat că de ceva vreme, ea și iubitul locuiau separat, el la București, iar ea la Pitești. Nu îl învinuiește însă pe el pentru separare, spune însă că anii de relație au fost frumoși.

„Vreau doar să spun că, la momentul acesta, am căzut de comun acord să ne separăm. El s-a mutat, de fapt a stat mai mult la București, iar eu am rămas la Pitești. Cred că și distanța a fost o cauză, dar cred că și.. ”, a mai zis ea.

Și a continuat: „Știi cum e, când doi oameni sunt într-o relație și se ajunge la acest moment, fiecare are partea lui de vină. Nu există un nevinovat și doar un vinovat. Există unul care are vină mai puțină și unul care are o vină mai mult. Acum, cine și care dintre noi a purtat mai mult partea de vină, rămâne să-și facă fiecare mea culpa.

Eu nu vreau să-mi spăl rufele în public, este tatăl copilului meu, mai ales pentru fiica mea. Nu este frumos să arunci cu noroi. Și oricât mi-ar fi greșit nu vreau să fac asta, și sper să facă și el la fel. Sunt 13 ani în care am stat împreună, chiar dacă nu au fost finalizați cu o căsătorie, au fost ani frumoși”.

Emilia Ghinescu: „Acum, la vârsta asta, nu m-aș mai căsători”

La sfârșitul lunii iulie, Emilia Ghinescu a recunoscut că a anulat nunta cu iubitul. „Omul stă lângă tine dacă își dorește să stea lângă tine, nu poate să fie constrâns de absolut nimic. Nu poți obliga o persoană și nu poți ține lângă tine o persoană cu forța.

Este clar că noi, femeile, ne dorim stabilitate, o relație închegată și eu o relație definită și completată prin acest act, prin această hârtie în fața Stării Civile și în fața preotului. Bărbații se cam feresc de lucrul acesta”, a explicat artista pentru Antena Stars.

Și a continuat: „Acum, la vârsta asta, sincer, nu m-aș mai căsători. Adică, consider că dacă am stat 12 ani așa, nu știu ce argumente aș avea de acum încolo. Îmi este destul de bine așa cum este, nu am nicio problemă.

Omul care este lângă mine, dacă vrea să stea lângă mine, stă, dacă nu, este liber să plece. Am citit de curând o carte și scria foarte frumos: Ușa inimii mele este deschisă să intri, este deschisă să pleci. Un singur lucru te rog: să nu stai în ușă”.

