„Nu mai sunt împreună de Magaye, nu am spus încă public, dar acum o fac. Eu mă mutasem în Franța atât pentru mine, dar și pentru el. A fost un motiv serios ca lucrurile să meargă mai bine între noi, dar dacă nu merg, nu are sens să o mai lungim, că o lungim degeaba. Așa mi se pare cel mai corect. Nu are rost să forțăm nimic, o relație merge cât merge”, a declarat Laurette pentru Cancan.

Vedeta a fost cea care a decis să pună punct, după ce și-a dat seama că relația lor nu merge într-o direcție bună.

„Am simțit că evoluăm în direcții diferite, eu îmi doream ceva, el își dorea altceva, așa că am spus că e mai bine ca fiecare să meargă pe drumul lui, cu planurile sale. Dacă împreună nu avem planuri, putem să ne facem planuri separat. Nu ne-am certat, dar nu mai aveam aceeași viziune asupra vieții. Am stabilit de comun acord să o luăm pe drumuri diferite”, a explicat Laurette.

Deși s-a despărțit de Magaye Gueye, Laurette este hotărâtă să rămână în Franța, unde și-a construit o nouă viață, atât ea, cât și fiica ei, Serena.

„Nu îmi este greu să rămân în Paris, mi-am făcut prieteni aici, m-am obișnuit. Fata mea, Serena, a fost un an în țară, iar din toamnă o să vină înapoi. Vrem să ne stabilim în Franța definitiv. La un moment dat aveam și casa la vânzare, dar nu am reușit să o vând. Nu am avut timp să mă ocup. Probabil voi mări chiria și o vom da spre închiriere, dacă nu o folosim, să nu stea degeaba, să o folosească altcineva”, a mai zis Laurette pentru publicația menționată anterior.

Planuri pentru 2025

pentru anul acesta, laurette are planuri mari. Este decisă să își dedice tot timpul fetiței sale cu care va pleca în mai multe vancanțe.

„Anul acesta vreau să mă plimb mai mult împreună cu fetița mea, să facem mai multe vacanțe împreună. Să mă focusez mai mult pe mine, să fiu mai atentă la ce înseamnă persoana mea că simt că m-am cam neglijat. Vreau lucruri noi, sunt deschisă spre lucruri frumoase, nu mai vreau probleme, stres și altele. Vreau să mă vindec”, a mai adăugat ea.

