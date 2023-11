De câteva luni, Andreea Bălan e într-o relație cu Victor Cornea, jucător profesionist de tenis. Cântăreața l-a urmat pe sportiv în toate competițiile lui, chiar și în cele în străinătate, sunt de nedespărțit. Recent, cei doi au bifat o nouă apariție publică împreună.

Andreea Bălan, fericită în brațele lui Victor Cornea

În weekendul care a trecut, Andreea Bălan și Victor Cornea au participat împreună la un eveniment privat. Îmbrăcată într-o rochie foarte scurtă, la care a asortat pantofi negri, cântăreața a făcut furori. Alături l-a avut pe iubit, care a apărut într-o ținută neagră din cap până în picioare.

Au făcut și mai multe fotografii împreună, pe care artista le-a publicat pe Facebook și Instagram, unde are sute de mii de urmăritori. „Muncește din greu, petrece ca un nebun 😍 Cu multă dragoste ❤️”, a scris Andreea Bălan, iar fanii ei au reacționat.

„Cea mai frumoasă și drăguță!!! Foarte frumoasă și elegantă ca de obicei!!!❤❤❤😍😍😍🤗🤗🤗. Ce frumoși sunteți, dragilor!!! Minunați ca de fiecare dată!!!😍😍😍. Te îmbrățișez cu mare drag, admirație și iubire, Andreea frumoasa și minunata!!!♥️♥️♥️🥰🥰🥰🤗🤗🤗. Ești deosebită și specială!!! Te adooor și te iubeeesc muuult frumoasa, minunata, deosebita, speciala și superba”, „Meriți să fii fericită! Ai trecut prin multe! Se vede că radiezi de bucurie și înseamnă că el este motivul fericirii tare!”, „Ești minunata Andreea, amândoi sunteți superminunați ❤️❤️💕” sunt câteva dintre comentariile fanilor pe Instagram despre apariția Andreei Bălan alături de Victor Cornea.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au mutat împreună

Relația dintre Andreea Bălan și Victor Vlad Cornea a trecut deja la nivelul următor. Conexiunea dintre ei este foarte puternică, astfel că au decis că este momentul să se mute împreună. Jucătorul de tenis, în vârstă de 30 de ani, s-a mutat în casa artistei, unde aceasta locuiește cu mama ei și cele două fetițe din căsnicia cu George Burcea.

Victor Vlad Cornea a confirmat vestea pentru cancan.ro. „Da, vă multumesc mult pentru dreptul la opinie. Sunt convins că pozele și faptele vorbesc de la sine și am încredere că totul este și va fi foarte bine.”

Andreea Bălan locuiește într-o casă care valorează 850.000 de euro, în Pipera, iar locuința este construită împreună cu Keo. „E zona foarte bună, casa este foarte mare. În Pipera. Cred că în jur de 850.000 de euro. Are 340 de metri pătrați cu un teren de 500 de metri pătrați. Are multe, multe camere. Două sau trei locuri de parcare. A fost construită ca și duplex inițial, însă acum este o casă mare.

Aici este spălătoria. Spălăm cu două mașini de spălat, uscător, călcător. Avem doi copii și sunt multe de spălat. Aici este livingul cu 120 de metri pătrați. Mama gătește cel mai bine și are grijă de noi trei.”

Victor Cornea are un băiat

Victor Cornea e tată. Cancan scrie că sportivul are un băiat în vârstă de zece ani, despre care nu a vorbit niciodată public. Pentru aceeași sursă, el a confirmat informația și a mărturisit că Luca e fiul lui. Acesta are 10 ani și e rodul iubirii sale dintr-o relație mai veche, care s-a încheiat acum mulți ani.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva.

Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră!”, a recunoscut Victor Cornea, care susține că fiul lui nu i-a călcat pe urme, nu e pasionat de tenis, ci de fotbal.