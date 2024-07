Ce este sistemul de coordonate geografice

Sistemul de coordonate geografice este un sistem de referință care este utilizat pentru a specifica orice locație de pe suprafața Pământului. Acesta se bazează pe două coordonate unghiulare principale: latitudine (nordică și sudică) și longitudine (estică și vestică).

Latitudinea măsoară distanța nord-sud față de Ecuator, fiind exprimată în grade de la 0° la Ecuator până la 90° la polii nord și sud. De partea cealaltă, longitudinea măsoară distanța est-vest față de meridianul de referință – Meridianul Zero – și se extinde până la 180° est și vest. Coordonatele unghiulare sunt exprimate în grade și sunt fundamentale pentru navigație, cartografie și geolocație, servind la determinarea unghiurilor laterale ale suprafeței terestre, potrivit Wikipedia.

Este important de știut că Globul Pământesc este împărțit în 180° latitudine și 360° longitudine. Un sistem de coordonate geografice definește orice locație de pe Pământ prin două sau trei coordonate ale unui sistem de coordonate sferice care este aliniat la axa în jurul căreia se învârte Pământul.

Unde se află Meridianul Zero

Rețeaua formată din linii de meridian și de latitudine, care se intersectează la un unghi de 90°, este un sistem imaginar care a fost creat pentru a facilita orientarea pe suprafața globului. Ecuatorul, care aparține liniei de latitudine, este cea mai lungă linie de acest tip și împarte globul în două emisfere – nordică și sudică – fiind perpendicular pe axa globului terestru.

Altfel spus, linia Ecuatorului delimitează latitudinea nordică de cea sudică. Fiecare meridian intersectează liniile de latitudine la un unghi de 90° și leagă cei doi poli ai Pământului, punctele unde se întâlnesc toate meridianele, aflăm de pe enciclopedia online Wikipedia. Meridianul care trece prin observatorul astronomic de la Greenwich (Marea Britanie) este considerat în zilele noastre Meridianul Zero. Din acest punct, meridianele sunt clasificate ca având longitudine estică sau vestică, în funcție de poziția lor față de Meridianul Zero și de prelungirea acestuia până la meridianul de 180°.

Care este poziția României pe glob

România este o țară din sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al fluviului Dunărea, în nordul Peninsulei Balcanice. Se învecinează cu Bulgaria la sud, cu Serbia la sud-vest, cu Ungaria la nord-vest, cu Ucraina la nord și la est și cu Republica Moldova la est.

De asemenea, în partea de sud-est are ieșire la Marea Neagră. Țara noastră este situată la intersecția paralelei de 45° latitudine nordică cu meridianul de 25° longitudine estică. În latitudine, România este situată în emisfera nordică, fiind traversată de paralela de 45° latitudine nordică. Zimnicea este cea mai sudică localitate, în timp ce satul Horodiştea (județul Botoșani) este cea mai nordică localitate, având o extindere în latitudine de aproximativ 5°.

În longitudine, România este situată în emisfera estică, la est de primul meridian, fiind străbătută de meridianul de 25° longitudine estică. Comuna Beba Veche este cea mai vestică localitate, iar orașul Sulina este cea mai estică, având o întindere în longitudine de circa 9°. În același timp, trebuie să știi că țara noastră ocupă o poziție aproape centrală în cadrul Europei. Se află la distanțe aproape egale de aproximativ 2.800 de kilometri față de Oceanul Atlantic (Capul Roca) în vest, față de Oceanul Arctic (Capul Nord) în nord și față de Munții Ural în est. Nu în ultimul rând, România este mai aproape de sudul continentului de care o despart în jur de 1.000 de kilometri.

Ce este Paralela 45 Nord

Paralela 45 Nord este un cerc de latitudine a Pământului, care se află la 45 de grade nord de Ecuator (în emisfera nordică), fiind una dintre liniile de latitudine folosite pentru a determina poziția geografică a unui loc pe glob. Adeseori, această linie imaginară este denumită mijlocul distanței dintre Ecuator și Polul Nord. Cu toate acestea, experții în domeniu spun că adevăratul punct de mijloc se află la 16 kilometri nord de aceasta (aproximativ între 45°08’36” și 45°08’37”) deoarece Pământul nu este o sferă perfectă, ci un sferoid oblic, fiind ușor bombat la Ecuator și aplatizat la poli din pricina forței centrifuge care este determinată de rotația planetei noastre în jurul propriei axe, potrivit Wikipedia.

La această latitudine, Soarele este vizibil timp de 15 ore și 37 de minute în timpul solstițiului de vară și, respectiv 8 ore și 46 de minute în timpul solstițiului de iarnă. La amiază, Soarele se află la 21,6° deasupra orizontului sudic la solstițiul de decembrie, la 68,4° la solstițiul de iunie și la exact 45° la oricare dintre echinocții. Chiar dacă unii consideră această linie geografică imaginară ca nefiind importantă, pentru multe zone din România ea reprezintă o sursă esențială de venituri din turism.

Așezarea țării influențează clima și vegetația

Paralela de 45° latitudine nordică poziționează România la distanțe egale de Ecuator și de Polul Nord, în mijlocul zonei temperate. Meridianul de 25° longitudine estică situează țara noastră la egală distanță de extremitățile vestică și estică ale Europei. Așezarea matematică influențează clima și vegetația. Pe de-o parte, extinderea în latitudine determină o scădere medie anuală a temperaturii de la sud la nord cu 2 grade.

De asemenea, pe teritoriul României se află limita nordică a viței-de-vie și limita de est a fagului. Această poziție geografică îi conferă României un climat temperat-continental, prin întrepătrunderea influențelor climatice oceanice, continentale, mediteraneene și baltice, dar și diverse forme de relief, de la deltă și câmpii, până la dealuri, podișuri și munți. În plus, prin această poziție, pădurea se întrepătrunde cu stepa.

Pe unde trece Paralela 45 Nord în România

Paralela 45 Nord traversează teritoriul României de la est la vest, prin partea central-sudică a țării. Printre localitățile prin care trece aceasta se numără Târgu Jiu (în partea de sud a orașului), Râmnicu Vâlcea (în zona de nord a județului), Pitești (în zona de nord a orașului), Ploiești (la nord de oraș), Târgoviște (prin partea de nord-vest a orașului), Buzău (prin partea de sud a județului), Brăila (prin partea de sud-est a orașului) și Tulcea (prin partea de sud-est a orașului), fiecare cu propria istorie și cu atracții specifice. Totodată, dintre cele 32 de intersecții ale liniei imaginare de latitudine pe teritoriul țării noastre, cinci sunt cu drumuri europene importante, cum ar fi E81, DN1 (Băicoi) și altele, se menționează pe site-ul Shtiu.ro.

În același timp, 19 intersecții se află în afara orașelor menționate anterior, în timp ce alte opt inbtersecții sunt situate în câteva localități notabile, printre care Baia de Aramă, Poneasca, Băbeni, Filipeștii de Pădure și Mizil, dar și prin cascada Bigăr (care în 2013 a fost desemnată de site-ul The World Geography drept cea mai spectaculoasă cascadă din lume) și Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Cascada Bigar este unul dintre locurile pe unde trece Paralela 45 în România

Interesant este faptul că Paralela 45 Nord se intersectează pe teritoriul României cu Meridianul de 25 de grade în județul Argeș, care se află în partea central-sudică, la intersecția coordonatelor geografice de referință ale țării. Adică Paralela 45 de grade latitudine nordică și Meridianul 25 de grade longitudine estică, cel care marchează jumătatea distanţei dintre Oceanul Atlantic în vest şi Munţii Ural în est.

Ce țări mai străbate Paralela 45 Nord

În afară de țara noastră, paralela de 45 de grade latitudine nordică traversează alte 14 țări, mărci și oceane din întreaga lume. Astfel, începând cu Meridianul Zero și mergând către est, Paralela 45 Nord trece prin Franța (Grenoble, Bordeaux), Italia (Torino, Piacenza), Croația (Peninsula Istria), Bosnia-Herțegovina, Serbia (Ruma, Pazova, la 30 de kilometri de Belgrad), Ucraina (Simferopol, Peninsula Crimeea), Rusia (Krasnodar), Uzbekistan (insula Vozrozhdeniya), Kazahstan (provincia Kyzylorda, regiunea Almaty), China (Xinjiang), Mongolia (provinciile Govi-Altai, Bayankhongor și Dundgovi), Japonia (Insula Hokkaido), Insulele Kurile (Rusia), SUA (statele Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota de Sud, Minnesota, Wisconsin, Michigan, New York, Vermont, New Hampshire, Maine) și Canada (statele Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scoția).

De asemenea, Paralela 45 străbate opt mări, și anume Marea Adriatică (Golful Veneției), Marea Neagră, Marea Caspică, Marea Ohotsk, Marea Aral, Marea Japoniei, precum și două oceane, respectiv Oceanul Pacific și Oceanul Atlantic.

Foto:Shutterstock

