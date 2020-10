Joe Biden a spus în timpul dezbaterii că urmează “o iarnă neagră”, SUA fiind cea mai îndoliată țară de pandemia COVID-19.

“220.000 de decese. Oricine este responsabil pentru așa de multe morți nu ar mai trebui să rămână președintele SUA”, a declarat Joe Biden. Candidatul democrat a spus apoi că Donald Trump nu-și asumă nicio responsabilitate.

Răspunsul președintelui american l-a surprins însă pe democrat, reacția sa devenind virală pe rețelele de socialiare.

“Mă scuzați, dar îmi asum întreaga responsabilitate”, a declarat Donald Trump, moment în care Biden este complet uimit de afirmație.

