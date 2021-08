Gabriela Prisăcariu, despre problemele pe care le întâmpină în timpul sarcinii. „Mâinile mă dor. Am multe kilograme în plus”

„Singurul lucru care mă deranjează deocamdată este faptul că mi s-au umflat picioarele, mâinile, mă dor, dar cred că este ceva normal și am multe kilograme în plus. La ultima cântărire aveam plus 17 kilograme”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instastory.

Recent, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au dorit să petreacă câteva zile departe de stres și agitație, însă lucrurile nu au ieșit după cum au plănuit.

„A fost pantru prima și ultima dată când am vrut să ne scurtăm vacanța. L-am bătut pe Dani la cap că eu vreau să plecăm câteva zile din București, să mai schimb locul, de preferat la munte pentru că este mai răcoare.

M-a întrebat dacă sunt sigură, că este drumul lung, bebelușului nu-i place această poziție, el preferă doar pe canapea întins. Am avut noroc să găsim la Rășnov o cameră liberă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am ajuns acolo, locul aboslut superb. Prima noapte, copilul superagitat, mă-sa și mai agitată. Sunt între munți, dacă se întâmplă ceva. M-am trezit la ora 4 dimineață, dar am zis că trece.

A doua seară la fel, copilul și mai agitat. Iar cu trezit cu ora patru, dureri, copilul se mișca, de obicei doarme. Așa că ne-am făcut bagajele și am zis să plecăm”, a povestit Gabriela Prisăcariu la InstaStory.

Citeşte şi:

Disperare pe aeroportul din Kabul. Cel puțin 5 morți, după ce mii de oameni s-au îmbulzit să prindă un loc într-un avion

Scăpat în cazul HexiPharma, asociatul lui Condrea este condamnat în primă instanță în alt dosar de evaziune fiscală, la indigo

„Legea nu prevede ca polițistul să păzească victima 24 din 24”. Răspunsul Poliției după ce o femeie e bătută repetat de soț

PARTENERI - GSP.RO Directoarea circuitului Spa-Francorchamps a fost ucisă de soțul ei. Drama ar fi avut loc la miezul nopţii, în casa familiei

Playtech.ro BOMBĂ! Rebecca a dat-o de gol pe Anamaria Prodan: ”Mama a inventat. Să nu o credeţi când...

Observatornews.ro Cine este medicul mort în dubla tragedie din Vişeu de Sus. Motociclistul polonez s-a stins la spital

HOROSCOP Horoscop 16 august 2021. Capricornii încep o perioadă favorabilă în care vor apărea situații care îi pun în valoare

Știrileprotv.ro VIDEO. Momentul în care talibanii intră în capitala Afganistanului

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Tot ce trebuie să știi despre colecția-capsulă Irina Schrotter x TEX