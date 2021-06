Lora a spus care e marele ei regret. „Nu am mai avut timp”

Artista a suferit mult după ce a pierdut-o pe cea care i-a dat viață. Aveau o relație foarte apropiată, aceasta îi era mereu alături, atât în clipele de suferință, cât și în momentele mai delicate.

Marele ei regret e că și-a pierdut mama. „Nu am mai avut timp să mă bucur de reușite, de lecții și de tot ceea ce mi-a mai pregătit viața, alături de ea”, a declarat artista pentru revista viva.ro.

În interviu, aceasta a dezvăluit și care a fost cel mai fericit moment din viața ei. A făcut referire la familie. „La bunici în pădure, la cules de toporași, cu mama și fratele meu. Când eram un copil fericit, care se bucura de iubire și care nu vedea, încă, răutatea sau problemele”, a mai spus ea.

Pe 26 ianuarie 2020, Lora a anunțat că mama ei a murit. Suferea de cancer de mai mult timp. „Cine are părinți, pe pământ nu în gând. Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând… Drum lin mama scumpă… ai plecat cu jumătate din inima mea…”, a fost mesajul postat de Lora pe Facebook la vremea respectivă.

Lora îi va mulțumi toată viața mamei sale pentru faptul că nu a cocoloșit-o, încurajând-o să-și dezvolte firea independentă. Trăsătură grație căreia artista a reușit să reziste obstacolelor când s-a mutat la București. „Mama mă simțea și venea ea spre mine când era cazul, dar întotdeauna m-a crescut mai altfel puțin. Nu am fost niciodată genul de copil «la fusta mamei» și am avut o perioadă în care am condamnat puțin atitudinea ei. Am crezut că e prea rece, dar, într-un fel, în domeniul în care activez, mi-a prins bine.

Când am venit în București eram sensibilă, prea sufletistă, prea credulă, mi-a fost greu, dar nu am vrut să mă întorc cu coada între picioare la mama. Și chiar mi-a fost greu, crede-mă”, a povestit Lora pentru Libertatea în urmă cu ceva vreme, pe când spera din tot sufletul că va reuși să o salveze pe mama ei și vor petrece mult timp împreună.

