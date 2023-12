Observații generale zodia Vărsător în 2024

Anul 2024 începe sub auspicii bune pentru Vărsători, iar schimbarea de traiectorie a planetei Uranus arată că va fi un an foarte important. Horoscopul pentru zodia Vărsător în 2024 este plin cu vești bune. Încă din luna ianuarie apar șanse noi, Vărsătorii pot profita de unele situații în carieră, iar acasă se bucură de susținerea familiei.

Cei mai mulți nativi vor fi încurajați și susținuți financiar să își cumpere locuințe mai bune, să urmeze cursuri de calificare sau chiar să se înscrie la a doua facultate sau la un doctorat pentru a-și dezvolta cariera. Pe de altă parte, mulți Vărsători se maturizează, devin mai conștienți de responsabilitățile lor, vor prelua obligaţii pe care, deocamdată, le îndeplinesc doar părinţii și își vor croi o viață mult mai stabilă. Poate că momentele de distracţie vor fi mai puţine, dar se vor bucura de succes în plan profesional și de susținerea familiei.

Datorită lui Uranus, 2024 va fi un an foarte important pentru cei mai mulţi nativi din zodia Vărsătorului. Este un an în care pot depăși situațiile dificile, mai ales dacă sunt născuți în primul decan, între 20 şi 30 ianuarie. Marte poate aduce în calea lor unele necazuri, în primele cinci luni ale anului, dar tonicul Uranus le dă energie, îi face mai optimiști și muncitori și îi ajută să depăşească problemele. Nicio victorie nu va veni fără luptă, mai ales pentru cei care trebuie să găsească un echilibru între viaţa profesională şi cea personală.

Uranus îi va ajuta pe Vărsători să treacă şi peste câteva obstacole sau teste grele pe care le au de înfruntat la muncă în lunile aprilie şi mai. Atunci vor apărea şi primele semne că viaţa se poate schimba spre bine pentru a fi cu adevărat fericiți.

Marile șanse în 2024

Anul 2024 este anul în care mulți nativi ai zodiei vor simți nevoia să devină mai puternici financiar. Banii nu aduc fericirea, se spune, dar nici nu poți realiza visuri mari fără ei. De-a lungul anului 2024, vor fi perioade mai lungi în care nativii Vărsători trebuie să își sacrifice timpul liber, întâlnirile cu prietenii sau micile distracții cu familia. Va fi mai dureros pentru copii, deoarece ei nu pot înţelege prea bine obligaţiile părinților. Dar aceste sacrificii vor fi răsplătite pentru cei care își consolidează cariera și pentru cei care au idei bune de afaceri.

La mijlocul anului, chiar în toiul verii, schimbările care vor surveni la serviciu pot aduce beneficii. Vărsătorii care se concentrează pe carieră și care pot face cursuri de specializare vor avea șanse mari să ocupe funcții de conducere și să preia proiecte mult mai interesante.

Nativii ambițioși trebuie să aleagă din timp tabăra câştigătoare, să demonstreze că au cele mai bune idei din firmă și să își consolideze poziţia. Noul statut le va aduce mai multă libertate, dar vor avea de respectat anumite reguli şi norme specifice.

Unii Vărsători, mai norocoși, pot avea șansa de a lucra în străinătate pentru a căpăta mai multă experienţă. Va fi cu atât mai benefică plecarea peste hotare, cu cât va aduce nu numai bani, ci şi prietenia unor persoane influente. Se pot întoarce acasă cu idei noi pentru a pune pe picioare o mică afacere de familie.

Carieră, muncă şi câştiguri pentru Vărsător

Nativii Vărsători care au nevoie de un loc mai bun de muncă au şanse mari să își găsească un job încă din luna ianuarie, îndeosebi în ultima decadă a lunii. Unii dintre ei vor accepta prima ofertă, alții vor căuta ceva mai bun, cu condiții de lucru mai bune sau un post de conducere. Dar șansele de evoluție în carieră vor fi mult mai bune începând din lunile mai și iunie.

În luna iunie vin șansele mai mari, cu funcții de conducere, cu posturi bine plătite și chiar cu delegații în străinătate. Vărsătorii trebuie să fie mai exigenți în ceea ce privește cariera lor, deoarece familia are nevoie de un suport financiar mai solid. Dacă vor avea ocazia să lucreze în comerţ, turism, IT, horeca sau design interior va fi o alegere potrivită pentru viitor şi se vor bucura de câştiguri mai bune din toamna anului 2024. Pierderi financiare deosebite nu se întrevăd. Este un an în care se acumulează banii, situația materială devine mai stabilă, se plătesc mai ușor datoriile și sporesc cheltuielile doar în luna decembrie.

Vărsător în 2024: dragostea și relațiile de cuplu

Uranus va aduce surprize frumoase pentru Vărsători în ceea ce privește cariera, studiile, dezvoltarea profesională, dar nu va fi la fel de generos în ceea ce privește dragostea. Nici Venus nu este prea favorabilă relațiilor de cuplu în 2024. Vărsătorii care au deja relații solide, frumoase, armonioase și cei care au căsnicii durabile nu vor întâmpina probleme. Dar nativii care se află la începutul unei relații, cei care abia au câteva luni sau câțiva ani alături de partenerii lor vor trece prin schimbări semnificative.

Relaţia de iubire poate evolua în mod deosebit în primele trei luni ale anului. Mulți nativi se vor simţi liberi şi iubiți, nu vor exista nici presiuni, nici obligaţii. Din luna mai, însă, situaţia se poate schimba. Pot apărea mici disensiuni, proiectele de viitor se despart, apar alte preocupări și priorități. Unii Vărsători nu se vor mai regăsi în relația de cuplu și vor prefera să plece pe alt drum, singuri. Cu atât mai delicată este dragostea, dacă partenerii lor sunt din zodii de Aer, iar relația este una mai puțin solidă. Există riscul unei despărțiri până la finalul verii.

Sfatul astrelor este ca Vărsătorii să își urmeze inima, pentru că orice umbră de îndoială va fi dureroasă mai târziu.

Viaţa de familie

Vărsătorii concentrați pe carieră și muncă vor avea mai puțin timp pentru familie, dar vor fi susținuți de partenerii lor, ba chiar și de familia extinsă, de rude care îi apreciază și au încredere în forțele lor. Mulți Vărsători își vor consolida relațiile cu socrii și cumnații sau cu verișori aflați în străinătate.

Nativii care au copii trecuți de vârsta majoratului trebuie să îi încurajeze să urmeze o meserie de viitor și chiar să părăsească locuința părinților. Cei care au copii mai mici, este posibil să se confrunte cu unele probleme de sănătate spre sfârşitul verii. Dar acestea pot fi prevenite, dacă au grijă să le ofere copiilor un trai echilibrat și să facă la timp analizele recomandate de medicul de familie.

Zodia Vărsător și Sănătatea în 2024

Februarie şi martie sunt luni dificile, iar problemele medicale nu vor lipsi, arată horoscopul pentru zodia Vărsător în 2024. Marte îi avertizează pe nativii zodiei în primul rând asupra problemelor legate de ficat. În această perioadă, probabil şi pe fondul oboselii, este bine să își menajeze eforturile, să repete analizele medicale și să adopte un regim alimentar cât mai sănătos, cu puține grăsimi de origine animală.

Din luna august, problemele medicale vor fi tot mai rare, iar tratamentele pentru afecţiunile serioase vor da rezultate. Iarna viitoare, în decembrie, este posibil ca Vărsătorii trecuți de a doua tinerețe să aibă probleme cu coloana vertebrală, dureri de articulaţii și dureri mai mari în perioada rece și ploioasă a anului. Toate aceste probleme pot fi prevenite prin mișcare, un sport ușor sau plimbări lungi, dar făcute în mod constant, cel puțin de trei ori pe săptămână.

Sportul este cel mai mare aliat al Vărsătorilor, iar nativii care dedică cel puțin o oră pe zi sportului sau cei care fac mișcare după ce stau la calculator, vor avea de câștigat și vor avea o sănătate mai bună!

Ce le poartă noroc Vărsătorilor în 2024

Bijuteriile cu topaze pentru echilibru emoțional și prosperitate.

Numărul 7 pentru afaceri, câștiguri și călătorii.

Brățări sau brelocuri din argint pentru carieră și câștiguri mai bune.

Locuri cu izvoare, la munte sau într-o stațiune, pentru regăsire, echilibru, liniște și putere interioară.

Zilele de vineri pentru inițiative, planuri noi și călătorii.

Planeta puternică în 2024: Uranus

Marele astru al surprizelor, schimbărilor și hazardului, Uranus, este considerat astrul guvernator al zodiei Vărsător și totodată, în anul 2024, va fi planeta care va susține puternic nativii acestui semn astral. La începutul anului, Uranus este încă în mișcare retrogradă în semnul Taurului, dar din data de 27 ianuarie el își încheie retrogradarea și revine la mersul direct pe linia lui ascendentă în semnul de Pământ al Taurului. Datorită acestei schimbări, Uranus devine tot mai influent și benefic pentru Vărsători. Din semnul de Pământ al Taurului, Uranus le oferă șanse și surprize bune Vărsătorilor, le oferă ocazia de a-și consolida anumite situații sau poziții bune din viața lor cum ar fi un loc de muncă pe o funcție de conducere sau chiar o afacere bună, care pornește în 2024 datorită familiei. Uranus va avea o influență bună și va îndepărta multe situații nefericite din calea Vărsătorilor care vor trece mai repede peste probleme!

