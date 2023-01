„Sunt 3 ani și 2 luni de când a plecat, nu știu când au trecut și nu știu nici de ce au trecut. Rămâne un gol pe viață și dorul asta crește odată cu numărul zilelor, lunilor și anilor, dorul nu se estompează. Durerea se transformă într-un dor imens”, a explicat Simona Secrier, care nu și-a refăcut viața după moartea lui Mihai Constantinescu.

Încă e singură, nu are o nouă relație. Întrebată dacă va mai putea să iubească pe altcineva, ea a spus: „La intensitatea asta cu siguranță că nu. Nu pot să spun niciodată niciodată pentru că nu știu ce o să-mi ofere viața. Știu sigur că așa o mare iubire nu o să mai trăiesc.

Iubirile sunt diferite, pe părinți îi iubești într-un fel, pe frați în alt fel, pentru soț există altfel de iubire. Dar la așa o mare intensitate nu cred că voi mai trăi o dragoste vreodată. Mi l-a dat Dumnezeu pe Mihai și a fost suficient”, a mai spus Simona Secrier.

Povestea de iubire dintre Mihai Constantinescu și Simona Secrier

Pentru Fanatik, ea a mărturisit cum s-au îndrăgostit unul de altul. „Nu a fost dragoste la prima vedere, dar ne-am plăcut foarte mult unul pe altul. A fost o decizie rațională să rămânem împreună, ne-am asumat riscul că părinții mei vor spune nu, pentru că eu eram mai tânără.

Am știut că îl iubesc atunci când el m-a ales pe mine. Îndrăgostită am fost tot timpul de el, dar atunci am simțit că eu sunt aleasa. Vreau să îi mulțumesc pentru tot frumosul dăruit în cei peste 25 de ani pământeni și după, deoarece el este îngerul meu de lumină”, a mai completat soția lui Mihai Constantinescu.

Simona Secrier, soția lui Mihai Constantinescu, este și ea este tot cântăreaţă

A făcut parte din trupa Etno, alături de Silvia Stanciu şi de Radu Ile şi a scos două albume de muzică etno-dance.

După ce a părăsit trupa Etno, ea s-a dedicat unei cariere solo și atunci l-a întâlnit pe Mihai Constantinescu, care a ajutat-o să-și lanseze primul album solo. „Relaţia noastră este frumoasă, bazată pe foarte multă înţelepciune şi înţelegere.

Când fluturaşii încep să zboare şi vin mai rar, rămâne prietenia. Simona e o fiinţă blândă, e ca un fel de catalizator, tot timpul e mai moale. Eu aş vrea să fie mai acidă”, povestea artistul despre partenera lui.

„Simona reprezintă echilibrul meu sufletesc, liniștea, zahărul, sarea și piperul relației noastre și cel mai important lucru este că amândoi am știut să trecem proba timpului”, o lăuda artistul pe Simona Secrier.

Mihai Constantinescu a murit pe 29 octombrie 2022, la ora 19.00. Artistul fusese internat la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, din luna mai, după ce a suferit un stop cardio-respirator.

