Cele mai răbdătoare zodii vor fi adesea zodiile cu semne de Apă sau de Pământ, zodii care știu să aștepte momentele prielnice, să se bucure în tihnă de ceea ce le oferă viața și să savureze clipele frumoase. La polul opus, cele mai nervoase și grăbite zodii vor fi mereu zodiile cu semne de Aer și de Foc, pentru care timpul nu mai are răbdare.



Top 6 cele mai răbdătoare zodii



Zodia Taur

Semn de Pământ, guvernat de Venus, Taurul trece cu brio toate testele de răbdare. Înainte de toate, Taurul urmărește cu atenție și învață să aștepte cele mai bune momente și ocazii. El nu se va grăbi niciodată să ia o decizie, oricât de neînsemnată ar fi. Taurul analizează, cântărește și apoi decide ce are de făcut. Răbdarea lui este legată de încăpățânarea sa proverbială, iar Taurul este suficient de încăpățânat să aștepte un moment prielnic, când știe că are de câștigat. Pe de altă parte, firea lui comodă, iubitoare de confort și liniște îl face să fie atât de răbdător.



Zodia Balanță

Balanța se poate lua la întrecere cu Taurul în privința răbdării, numai că Balanța reușește să fie răbdătoare din cu totul alte motive decât Taurul. Balanța este pașnică, evită conflictele, ascultă pe toată lumea, cântărește bine ce spune fiecare și ce consecințe vor fi. Balanța nu se grăbește niciodată să ia o decizie, dacă este o decizie mai dificilă. Ea poate aștepta zile întregi sau chiar luni de zile pentru un moment prielnic. Cu oamenii, Balanța are mare răbdare pentru că îi este greu să spună nu și să îi refuze pe cei care vin la ea să își descarce sufletul.



Zodia Capricorn

Răbdarea Capricornului este legată în primul rând de firea lui domoală și de teama lui de a nu face vreo greșeală. Capricornul este lent, pentru că este foarte calculat. El preferă să aștepte și să analizeze fiecare situație, decât să se grăbească și să dea greș. Pe de altă parte, Capricornul apreciază foarte mult liniștea și un cămin pașnic, în care se poate relaxa cu plăcere. Iar liniștea familiei se obține cu multă răbdare. Totul în jurul lui trebuie să fie bine organizat, pentru a se simți confortabil, și va munci cu răbdare să le aranjeze pe toate.



Zodia Fecioară

Asemeni Capricornilor, Fecioarele sunt interesate de liniște, de confort, de bunăstare, iar o situație bună în viață vine cu timpul și trebuie să ai răbdare pentru a le obține pe toate. Pe de altă parte, nativii Fecioare sunt perfecționiști, iar pentru a face totul perfect, trebuie să ai răbdare. Fecioarele analizează cu atenție, caută mai multe soluții, adună bani, consultă diverse opinii, până când totul le iese așa cum vor ele. Iar pentru acest lucru, ele dau dovadă de o răbdare infinită. În cele din urmă, Fecioarele știu că răbdarea este virtute și că îți poate aduce multe beneficii.



Zodia Rac

Semn de Apă, guvernat de astrul nopții, Luna, Racul este cunoscut pentru răbdare și atenție. Nu degeaba dă doi pași înapoi pentru a face un mare pas înainte. Racul este iubitor de liniște și de confort și nimeni nu îl scoate din pepeni, dacă nu îi sunt lezate direct interesele financiare și siguranța familiei. În mod special în dragoste este Racul deosebit de răbdător. Când se îndrăgostește, poate face curte persoanei iubite câțiva ani buni, până o cucerește. În dragoste, niciodată nu se grăbește, pentru că știe că iubirea cea mai frumoasă vine doar o dată în viață.



Zodia Scorpion

Răbdarea Scorpionului este mai degrabă răbdarea prădătorului ascuns care își așteaptă prada. Scorpionul este în stare să aștepte ani pentru o șansă sau pentru un moment prielnic, din care știe că poate câștiga foarte mult. El nu își risipește energia pe diverse încercări, visuri și ambiții greu de realizat. Scorpionul are o intuiție puternică și știe că este o zodie norocoasă, pe care viața o răsplătește dacă are răbdare. Nu trebuie decât să profite la momentul potrivit de oamenii potriviți și va ieși în câștig. Scorpionul se întâmplă rar să piardă în viață.



Topul celor mai puțin răbdătoare zodii



Zodia Berbec

Răbdarea este o necunoscută pentru Berbec. Nativul acestei zodii de Foc este un om de acțiune, dinamic, activ, irascibil și adesea nervos. El este mereu pe drumuri, ia decizii impulsive, greșește, se întoarce din drum, o ia de la capăt… uneori nu învață nimic, dar nici nu are răbdare să facă lucrurile mai bine. Dacă îi merge bine de la prima încercare, este mulțumit, dacă nu, Berbecul merge înainte cât mai repede. El nu știe să aibă răbdare nici cu oamenii, nici cu timpul, nici cu soarta. Deseori, Berbecul se luptă cu sine fără să își dea seama cât de mult pierde!



Zodia Săgetător

Semn de Foc, Săgetătorul este genul de om care trăiește pe repede înainte. El nu are răbdare niciodată! Săgetătorul este foarte activ, tot timpul se implică în diverse activități și tot timpul călătorește. Fie că se duce undeva cu treabă sau doar ca să se plimbe, lui îi place să fie pe drumuri și nu are deloc răbdare să stea pe acasă. Săgetătorul nu are răbdare nici cu oamenii, nici cu regulile, nici cu șefii. Nu suportă constrângerile de niciun fel, ca atare nu suportă să fie lăsat să aștepte. Săgetătorul va grăbi mereu lucrurile, deși va pierde adesea.



Zodia Vărsător

Vărsătorului îi plac foarte mult schimbările, activitățile cât mai diverse, plimbările, sportul, lucrurile complicate și marile dileme ale lumii. Este o fire care pune întrebări, caută în dreapta și stânga și nu se mulțumește cu orice răspuns. Pentru Vărsător, răbdarea este inutilă. El nu îi vede rostul. De ce să aibă răbdare, când poate încerca să facă totul singur, chiar dacă știe că poate greși. Pentru Vărsător este mult mai important drumul, decât destinația, multă mai importantă experiența, decât finalitatea ei. Răbdarea îl obligă doar să bată pasul pe loc.



Zodia Leu

Se știe cât de impulsiv este Leul, chiar dacă este genul de om care calculează anumite acțiuni și nu se aruncă cu capul înainte în orice situație. Leul este un om de acțiune. Este ordonat, respectă anumite principii, își face anumite calcule, dar nu are deloc răbdare cu cei din jur și nici cu soarta. Leul ar forța tot timpul lucrurile pentru a ajunge la obiectele dorite, dacă nu ar interveni și factori independenți de voința lui. Pentru el, răbdarea nu este decât pierdere de vreme pentru că mai devreme sau mai târziu tot trebuie să treci la fapte!



Zodia Gemeni

„Repede și bine” ar fi deviza Gemenilor. Repede le place să fie totul, dar bine nu le iese mereu. Gemenii sunt oameni grăbiți, când se apucă de o treabă. Găsesc o soluție rapidă și trec la fapte, fără să mai aibă răbdare să apară un moment sau o soluție mai bună. Gemenii sunt mereu contratimp pentru că își încarcă singuri programul cu tot felul de activități. La finalul zilei își dau seama că au făcut prea puține, dar nu mai au cum să se întoarcă din drum, iar a doua zi pornesc la fel de repede înainte. Gemenii nu au niciodată răbdare să le ofere viața ceva și iau adesea decizii impulsive.



Zodia Pești

La prima vedere, nativii din zodia Pești par liniștiți, așezați și răbdători. Dar nu este decât o impresie de suprafață. În realitate, Peștii nu sunt chiar atât de răbdători pe cât s-ar crede. Când sunt hotărâți să facă ceva, grăbesc lucrurile, devin foarte activi, iar decizii rapide fără să îi mai aștepte pe alții și trec la acțiune. Dar când nu mai au chef să facă nimic, Peștii devin delăsători, ba chiar leneși, atitudine care poate fi confundată cu răbdarea. Nu este decât lene, pentru că răbdarea nu este o caracteristică a acestor nativi rapizi și alunecoși, care fac totul cum vor ei.

