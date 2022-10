„M-a sunat fosta lui soție, să mă întrebe dacă știu ceva! Mi-a spus că este SMURD-ul la el acasă, că l-au găsit împușcat”, a povestit, pentru Libertatea, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), fost coleg, dar și, ulterior, antrenor al lui Florin Zalomir.

Covaliu a spus că Zalomir divorțase, dar se recăsătorise: „Părea foarte bine, fericit. Ultima oară am vorbit la alt eveniment tragic, înmormântarea doamnei Ana Pascu”. Florin are o fetiță de cinci ani din primul mariaj.

Florin Zalomir a lucrat până acum un an și jumătate în Federația Română de Scrimă, Rugat să-l descrie, Covaliu a spus: „Era un tip care a câștigat multe medalii, a trecut prin multe meciuri grele, prin multe finale, făcea excelent față tensiunii, era pregătit pentru așa ceva”.

„Mai avea chestii din acestea, să încerce și altceva”

Era un sportiv disciplinat, care punea osul și la antrenamente, și pe planșă, la asalturile oficiale. Mai avea, uneori, chestii din acestea, să încerce și altceva, ca să se călească! Mihai Covaliu:

„Nu stiu nimic mai mult decât s-a scris deja în presă. Mai țineam legătura, dar în ultima perioadă mai puțin. Îmi e și greu să vorbesc despre el la trecut. Era un baiat extraordinar, gata mereu să te ajute”, a spus Rareș Dumitrescu, coleg cu Zalomir în echipa României vicececampioană olimpică în 2012.

Născut şi crescut în Iaşi, Florin Zalomir a făcut primii paşi în scrimă la 10 ani, sub îndrumarea tatălui său vitreg, antrenorului emerit Iulian Biţucă.

Multiplu câștigător al competițiilor naționale, el fost campion mondial, european şi vicecampion olimpic la scrimă. S-a retras din activitate după JO 2012.

A fost doi ani și jumătate în Legiunea Străină: „M-am întors mai călit”

Într-un interviu acordat în 2012 pentru Libertatea, sportivul dezvăluia că a fost înregimentat doi ani și jumătate în Legiunea Străină din Franța.

„Dintotdeauna am fost fascinat de armată, de uniformele şi de disciplina militară. Am avut ambiţia de a servi în cea mai prestigioasă armată din lume, motiv pentru care, în 2003, m-am dus în Franţa şi, după o lună de teste, am fost acceptat în Legiune“, spunea Florin, care a și .

„M-am întors în ţară mai călit, gata să dovedesc că nu mi-am spus încă ultimul cuvânt în sport. Normal, după doi ani teribili, eram mai bine pregătit din punct de vedere fizic. Am avut nevoie doar de trei luni până când mi-am recăpătat şi supleţea pe planşă, aşa că am revenit repede în atenţia lotului naţional”, rememora Florin.

„Simți din când în când că trebuie să trăiești la maximum”

Într-un interviu din 2014, de la TVR, fostul vicecampion olimpic de la Londra (2012), a vorbit despre pasiunea sa pentru parașutism.

„Simți din când în când că trebuie să trăiești la maximum. Săritul cu parașuta nu e ceva foarte riscant, adică ai familie acasă și nu sari. Nu se întâmplă accidente”, afirma Zalomir.

