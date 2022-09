Ioana și Bogdan Tache au studiat timp de 2 ani în regim online, însă acum au început să simtă lipsa unui grup de colegi. Sanda Ladoși a luat decizia să-i lase pe cei doi copii să meargă la școală și fizic.

„Copii mei 2 ani de zile au fost într-un sistem școlar de timp online, dar e este impropriu spus. Este o școlarizare care există la nivel internațional și atunci, cumva, am vrut să evit toate sincopele astea ale sistemului. În sensul să nu-l zdruncin foarte tare pentru că au fost foarte multe lucruri în neregulă din punctul meu de vedere și am vrut cumva să le evit.

Am adoptat această soluție pentru ei, doar că, copiii mei fiind foarte sociali, le-au lipsit cumva grupul de la școală și de acum i-am reintrodus în școala fizică”, a declarat, Sanda Ladoși, pentru Fanatik.

Copiii cântăreței vor urma tot o școală franceză și vor continua studiile în stilul în care au fost obișnuiți.

„Ei au fost de la 3 ani în școala franceză. Așa au fost de la început, acum din păcate nu-i mai pot băga în niciun fel de alt sistem pentru că înseamnă că îi dau peste cap și nu acesta este scopul. Și atunci am adoptat tot sistemul internațional francez.

Este sistemul lor de organizare pe care îl adoptă pentru țări unde nu există școală fizică franceză, pentru copiii care trăiesc în munți și nu au cum să se educe, francofoni. Dacă ei ies din școala fizică, cum au fost ai mei, se pot întoarce oricând pentru că ei au cursivitate, este aceeași programă, sunt sub aceeași pălărie gestionați”, adaugă artista.

Recomandări Abia în 2058 va reuși România să recupereze banii furați de marii corupți, în ritmul de astăzi al ANAF

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Eu la bază sunt învățătoare”

Sanda Ladoși a decis în urmă cu doi ani să îi lase pe Ioana și Bogdan să fie autodidacți. Artista, care este învățătoare la bază, a mărturisit că a făcut un program cu activități pentru cei doi copii.

„Au fost autodidacți. Un pic i-a forțat să facă un efort în plus pentru că nu aveau orele predate. În 2020-2021 i-am mutat aici și au mai rămas încă un an. Ei au avut activități extrașcolare, au păstrat contactul cu colegii, adică nu i-am rupt de lume pentru că nu aș face asta dintr-un singur considerent, că eu la bază sunt învățătoare și știu exact ce impact are asupra emoționalului unui copil.

Le-am creat activități în așa fel încât totuși să rămână vii din punct de vedere emoțional. Cumva le-am fost îndrumător, dar doar dacă au avut nevoie”, a precizat cântăreața.

„Sistemul de școlarizare în România a intrat într-un picaj extraordinar”

Vedeta a vorbti și despre sistemul de școlizare din România, despre care nu are o părere foarte bună. Sanda Ladoși susține că lucrurile în școlile din țară sunt scăpate de sub control.

„Lucrurile se schimbă, sistemul de școlarizare în România a intrat într-un picaj extraordinar, și o spun foarte conștient, pentru că știu ce am lăsat în urmă și ce se regăsesc în ziua de astăzi. Eu am ținut legătura cu colegii mei care sunt la ora actuală învățători, profesori și eu văd cu ce se confruntă. Adică, eu văd că lucrurile sunt clar scăpate de sub control și, din punctul meu de vedere, voit”, adaugă Sanda Ladoși.

Recomandări VIDEO. Revolta pasagerilor de pe Otopeni după ce toate zborurile Blue Air au fost anulate: „Sunt persoane cu copii mici, cu diabet!”

„Inclusiv școala de stat a început să coste serios”

Cheltuielile pentru studiile celor doi copii nu sunt deloc puține. Sanda Ladoși a vorbit despre sistemul educațional în mediul privat din punct de vedere financiar.

„Era cumva în jur de 2000 de euro pe an când au început și acum este într-o medie de 7000 de euro. Și, totuși, sunt mai puțini bani față de alte medii private. Inclusiv școala de stat a început să coste serios și nu de acum. Eu am rămas foarte suprinsă pentru că, așa cum eram eu obișnuită, școala de stat este școală gratuită”, completează Sanda Ladoși, pentru sursa mai sus menționată.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Buzărnescu, dezvăluiri amare despre o relație: „El lucra în domeniu corporatist. E căsătorit, eu am rămas fără familie, fără nimic”

Playtech.ro ȘOC! Televiziunea celebră din România care își reia emisia. Dispăruse 10 ani de la TV

Observatornews.ro "Nu depresia m-a ucis, ci lumea dezgustătoare în care a trebuit să trăiesc". Viaţa unei tinere, curmată tragic la doar 18 ani. Salt mortal de la etajul 12, în Cluj-Napoca

Știrileprotv.ro O crimă îngrozitoare a zguduit Germania. Un român și-a ucis soția cu trei ani mai mare

FANATIK.RO Calendar ortodox 8 septembrie 2022: Nașterea Maicii Domnului, mare sărbătoare creștină! Este foarte bine să faci asta în această zi!

Orangesport.ro Ce a păţit iubita lui Vladimir Putin. Şocul pe care l-a avut sâmbătă dimineaţă

HOROSCOP Horoscop 7 septembrie 2022. Berbecii este posibil să devină mai reținuți în situații obișnuite, în care erau generoși și expansivi

PUBLICITATE Cum poți să ai acces mai rapid și să beneficiezi de reduceri la RMN, CT sau PET