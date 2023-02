Calamitatea din Turcia, văzută din spațiu. Imagini înainte și după cutremurele devastatoare

Fotografii făcute pe 4 octombrie 2022 și pe 7 februarie 2023, la o zi după cele două cutremure devastatoare, suprind amploarea dezastrului.

În İslahiye, un oraș din provincia sudică Gaziantep, numeroase clădiri au fost distruse în totalitate. Alimentarea cu gaz a fost întreruptă în mare parte din regiune pentru a fi evitate exploziile. Astfel, oamenii care mai au locuințe, nu au căldură.

Our latest images from the #earthquake in #Turkey. Weather and cloud cover have been a factor in obtaining new imagery of the affected areas. We will be releasing new imagery as we get it. Seen here is a before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) overview of #Islahiye, Turkey. pic.twitter.com/CAvQvjb1bZ